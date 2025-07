Diretta Lazio Avellino streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato dell'amichevole valida per il Memorial Criscitiello.

DIRETTA LAZIO AVELLINO: UNA PARTITA INTRIGANTE!

Alle ore 20:30 di sabato 26 luglio 2025 la diretta Lazio Avellino ci farà compagnia per una bella amichevole, ufficialmente valida per il terzo Memorial Sandro Criscitiello: un’altra occasione per vedere all’opera la nuova Lazio di Maurizio Sarri, dopo il 3-0 nell’amichevole interna contro la Primavera andata in scena domenica.

Questo contro l’Avellino è un altro tipo di test, gli irpini infatti sono squadra vera che, dopo qualche tentativo infruttuoso, ha finalmente conquistato il ritorno in Serie B e ora proverà a fare anche più di una normale salvezza, ma questo si vedrà strada facendo così come valuteremo l’operato dei biancocelesti.

Sicuramente la Lazio parte con tante aspettative: prima delle dimissioni improvvise di due anni fa, Sarri aveva comunque condotto la Lazio al secondo posto in Serie A e al ritorno in Champions League, è poi rimasto un anno fermo e lui pure avrà tanta voglia di rimettersi in gioco.

Il problema risiede naturalmente nel calciomercato bloccato, starà ora al tecnico toscano trasformare questa difficoltà in un’occasione, magari anche per far crescere e maturare qualche giovane, intanto vedremo chi giocherà nella diretta Lazio Avellino partendo da una potenziale formazione titolare.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA LAZIO AVELLINO IN STREAMING VIDEO TV

Buona notizia per chi volesse assistere alla diretta Lazio Avellino, che sarà infatti trasmessa in chiaro su Sportitalia e dunque anche in diretta streaming video sul sito ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AVELLINO

Verosimilmente la diretta Lazio Avellino vedrà Sarri schierare la sua squadra con una sorta di “unione” tra le due squadre totalmente diverse che hanno affrontato la Primavera. Proviamo allora a costruire il 4-3-3 biancoceleste: in porta Provedel, sulle corsie laterali in difesa potremmo vedere Manuel Lazzari e Nuno Tavares o il fidato Hysaj, in mezzo la possibile coppia formata da Mario Gila e Alessio Romagnoli che nei piani dell’allenatore sarebbe quella titolare. Allo stesso modo in mediana scaldano i motori Rovella e Guéndouzi, che tanto bene hanno fatto nella passata stagione.

L’ex di Genoa e Monza dovrebbe rimanere alla Lazio, da valutare altri elementi; per ora possiamo dire che il terzo di centrocampo potrebbe essere Dele-Bashiru, nel tridente offensivo invece avremo la staffetta tra Boulaye Dia e Castellanos per quanto riguarda il ruolo di prima punta e poi gli esterni che potrebbero essere Cancellieri e uno tra Noslin e Basic, mentre Pedro – unico che nel test in famiglia abbia iniziato entrambe le frazioni – questa volta potrebbe avere un ruolo più marginale iniziando dalla panchina, pur se naturalmente Sarri per l’imminente annata lo tiene in grande considerazione.