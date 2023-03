DIRETTA LAZIO AZ ALKMAAR/ Video streaming tv: Sarri ancora contro un’olandese

DIRETTA LAZIO AZ ALKMAAR: I TESTA A TESTA

La diretta di Lazio AZ Alkmaar ci offrirà un confronto completamente inedito a livello ufficiale, ma i biancocelesti hanno già avuto a che fare con l’Olanda in questa stagione. Il riferimento è naturalmente al doppio match contro il Feyenoord nella fase a gironi di Europa League, con vittoria casalinga per 4-2 con reti di Luis Alberto, Felipe Anderson e doppietta di Matías Vecino, ma sconfitta 1-0 al ritorno a Rotterdam che causò il terzo posto con relativa “retrocessione” in Conference League. In generale sono otto i precedenti della Lazio con squadre olandesi e il bilancio è in perfetto equilibrio: tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, nelle partite casalinghe ci sono due vittorie, un pareggio e una sconfitta su quattro partite.

L’AZ Alkmaar invece ha sei precedenti con squadre italiane nelle Coppe europee, con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte: fu eliminata dall’Inter nella Coppa delle Coppe 1982/83 con vittoria casalinga 1-0 ma sconfitta per 2-0 in Italia; discorso opposto in Europa League 2011/12 contro l’Udinese, con qualificazione grazie al successo 2-0 in Olanda nonostante il ko 2-1 a Udine. Infine, nel girone di Europa League 2020/21 ci fu il colpo per 0-1 a Napoli e il pareggio per 1-1 in Olanda, però curiosamente i partenopei passarono il turno a differenza degli olandesi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO AZ ALKMAAR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio AZ Alkmaar, andata degli ottavi di Conference League, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale numero 201 della piattaforma satellitare) con la possibilità per gli abbonati di seguire anche in diretta streaming video Lazio AZ Alkmaar, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche sulla piattaforma DAZN, naturalmente anche in questo secondo caso sarà una visione riservata agli abbonati a questo servizio.

LAZIO AZ ALKMAAR: SARRI FAVORITO!

Lazio AZ Alkmaar, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale, si giocherà alle ore 18.45 di oggi, martedì 7 marzo: già questo è un aspetto da ricordare, perché si tratta di un anticipo dovuto al fatto che in settimana entrambe le squadre romane devono giocare in casa in Europa, quindi ci attende già oggi l’appuntamento con la partita d’andata degli ottavi di Conference League, dove la Lazio nei playoff ha eliminato i rumeni del Cluj e adesso potrebbe essere favorita anche contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar, sebbene abbiano vinto il loro girone e siano terzi in classifica nella Eredivisie.

La Lazio di Maurizio Sarri comunque sulla carta si fa preferire e per di più arriva a questa partita con il morale sicuramente molto alto grazie al colpo di venerdì scorso in casa della capolista Napoli, una vittoria pesantissima sulla strada verso la qualificazione alla prossima Champions League ed enorme iniezione di fiducia dal punto di vista psicologico. Tutto questo premesso, l’attesa certamente è molto alta e non ci resta altro che attendere il verdetto della diretta di Lazio AZ Alkmaar, fermo restando che l’ultima parola sarà settimana prossima nel ritorno in Olanda.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AZ ALKMAAR

Non dovrebbe esserci molto turnover da parte di Maurizio Sarri nelle probabili formazioni per la diretta di Lazio AZ Alkmaar, perché vincere la Conference League è un obiettivo significativo per i biancocelesti. Nel modulo 4-3-3 dovremmo vedere il portiere “di Coppa” Maximiano, ma per il resto ci sarà spazio per quasi tutti i titolari, a cominciare dalla difesa a quattro che infatti schieriamo con Marusic, Casale, Romagnoli e Lazzari da destra a sinistra; seguendo questa logica, ecco a centrocampo il terzetto con Milinkovic-Savic, Cataldi in cabina di regia ed infine Luis Alberto; nomi di lusso nel tridente offensivo per mister Sarri, che infatti dovrebbe schierare Felipe Anderson ala destra, Immobile centravanti e Zaccagni a sinistra.

Qualche cenno anche sulle scelte dell’allenatore olandese Pascal Jansen. Il modulo di riferimento dovrebbe essere uno speculare 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Ryan in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori dovrebbero essere Sugawara, Chatzidiakos, Goes e Kerkez; schieriamo poi a centrocampo il terzetto titolare composto da Reijnders, Clasie e Mijnans; infine il tridente d’attacco dell’AZ Alkmaar allo stadio Olimpico dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Odgaard, Pavlidis e Karlsson.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Lazio AZ Alkmaar in base alle quote dell’agenzia Snai. I biancocelesti partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,75 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno degli olandesi.

