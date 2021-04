Diretta Lazio Benevento/ Streaming video tv: torna la sfida in famiglia! (Serie A)

DIRETTA LAZIO BENEVENTO: SFIDA IN FAMIGLIA

Lazio Benevento, partita che sarà in diretta dallo stadio Olimpico, si gioca alle ore 15:00 di domenica 18 aprile: siamo alla 31^ giornata di Serie A 2020-2021, e si rinnova il duello tra i due fratelli in panchina che ovviamente si erano già incrociati nella partita di andata. Simone Inzaghi arriva dalla vittoria last minute di Verona: un successo fondamentale che permette ai biancocelesti, che devono recuperare anche la gara contro il Torino, di continuare a inseguire quel posto in Champions League che oggi si potrebbe avvicinare grazie alla sfida diretta di Bergamo.

Filippo Inzaghi invece vuole chiudere quanto prima il discorso salvezza: i sanniti hanno fatto molto bene in termini generali ma non sono ancora al sicuro, nell’ultimo impegno hanno perso in casa contro il Sassuolo tornando a soffrire un po’. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lazio Benevento, mentre aspettiamo il calcio d’inizio possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita dello stadio Olimpico.

DIRETTA LAZIO BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Benevento verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BENEVENTO

In Lazio Benevento Simone Inzaghi perde Caicedo per squalifica, ma ritrova Joaquin Correa: dunque è staffetta in attacco con l’argentino che si prende il posto al fianco di Immobile, mentre il rientro di Manuel Lazzari apre il ballottaggio Lulic-Marusic sulla fascia sinistra, con il bosniaco che potrebbe essere favorito. In mezzo come sempre ci saranno i tre tenori, vale a dire Lucas Leiva in mezzo a fare da frangiflutti con Sergej Milinkovic-Savic (matchwinner al Bentegodi) e Luis Alberto sulle mezzali; out ancora Luis Felipe per la difesa, proprio Marusic potrebbe scalare dietro per completare il terzetto con Acerbi e Stefan Radu, le alternative sono Musacchio e Patric mentre in porta andrà ancora Reina.

Filippo Inzaghi deve fare a meno di Tuia, e potrebbe dover rinunciare a Sau: in difesa allora si rivede Caldirola, titolare fisso all’inizio del campionato ma poi con tanta panchina, e Glik e Federico Barba completano la linea a protezione di Montipò. Avanzano la loro posizione i due esterni Depaoli e Gaetano Letizia, in mezzo al campo il dubbio maggiore riguarda la titolarità di Nicolas Viola che ancora una volta potrebbe lasciare spazio a Ionita, Schiattarella ed Hetemaj. Davanti invece Caprari potrebbe strappare la maglia a uno tra Lapadula e Gaich, di fatto è un ballottaggio a tre.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Lazio Benevento, emettendo le quote ufficiali: cosa ci dice il bookmaker per la partita dello stadio Olimpico? Chiaramente i biancocelesti sono largamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul piatto, già con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore di 4,75 volte la puntata mentre il segno 2, che identifica il successo esterno del Benevento, porta in dote una vincita che ammonta a 7,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.

