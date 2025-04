DIRETTA LAZIO BODO GLIMT (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Aspettando la diretta Lazio Bodo Glimt, che è dietro l’angolo, possiamo ricordare che la squadra norvegese ha appena iniziato la nuova Eliteserien, il campionato nazionale che segue un calendario diverso rispetto ai principali tornei in Europa: al momento tutto bene, il Bodo/Glimt ha due vittorie in due partite e condivide il primato con Fredrikstad, Viking, Rosenborg e Brann, ha segnato 4 gol senza subirne e gli unici due marcatori sono Kenneth Hogh e Ulrik Saltnes, che curiosamente non aveva ancora realizzato in Europa League ma poi ha timbrato una doppietta contro la Lazio replicando dopo soli quattro giorni quella all’Hamarkameratene.

Diretta/ Eintracht Tottenham (risultato 0-0) streaming video tv: Bahoya! (Europa League, 17 aprile 2025)

È decisamente il suo momento, per quanto riguarda invece la Eliteserien in generale possiamo dire che il Bodo/Glimt ha vinto quattro delle ultime edizioni, solo il Molde nel 2022 ne ha spezzato il dominio. Adesso mettiamoci comodi perché dobbiamo scoprire se arriverà la grande rimonta biancoceleste allo stadio Olimpico, valida per la semifinale di Europa League: ecco le formazioni ufficiali, comincia la diretta Lazio Bodo Glimt! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Manchester United Lione (risultato 1-0) streaming video Tv8: Ugarte, gol! (17 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO BODO GLIMT, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lazio Bodo Glimt, allora dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. Per quanto riguarda invece la diretta streaming, allora vi basterà scaricare l’applicazione Sky Sport.

DIRETTA LAZIO BODO GLIMT, APPUNTAMENTO ALL’OLIMPICO

Servirà una grandissima prestazione per ribaltare il match dell’andata. La diretta Lazio Bodo Glimt, in programma giovedì 16 aprile 2025 alle ore 21:00. In Norvegia, i padroni di casa hanno vinto con il punteggio di 2-0. Dopo una prima frazione terminata 0-0, nella ripresa il Bodo Glimt si è scatenato con la doppietta di Saltnes con due reti al 47′ e al 69′. Nulla da fare per i biancocelesti che hanno provato in tutti i modi ad accorciare lo scarto.

Lazio si qualifica in semifinale se.../ Europa League, risultati utili contro il Bodo/Glimt (17 aprile 2025)

Ora la Lazio, dopo aver smaltito le fatiche del derby terminato 1-1, deve necessariamente fare una partita perfetta: con due reti di differenza in favore dei biancocelesti la partita andrà ai supplementari, con tre invece la squadra di Baroni passerà il turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BODO GLIMT

La Lazio giocherà con il 4-2-3-1. In porta Mandas, protetto da Hysaj, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo Guendouzi e Vecino con Isaksen, Pedro e Zaccagni a dare supporto all’unico centravanti Castellanos.

Il Bodo Glimt invece opterà per il modulo 4-3-3. Guantoni affidati a Haikin, difesa a quattro composta da Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan. Nella zona nevralgica del campo Evjen, Berg e Saltnes mentre in attacco Hauge, Hogh e Blomberg.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO BODO GLIMT

La vittoria della Lazio è quotata dai bookmakers a 1.38 contro i 7.50 pro Bodo Glimt e la X a 5.25. Over 2.5 e Under alla stessa soglia rispettivamente a 1.57 e 2.26.