Diretta/ Lazio Bologna (campionato Primavera) streaming video e tv

Lazio Bologna, diretta dal signor Saia di Palermo, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15.00. I biancocelesti hanno iniziato decisamente con il piede giusto la loro stagione, due trasferte consecutive in avvio di campionato nelle quali hanno ottenuto 3 punti sul difficile campo del Torino e un ottimo pari in casa della Sampdoria. Filo conduttore, le grandi prestazioni dello spagnolo Raul Moro, decisivo anche nel primo impegno di Coppa Italia contro il Cosenza. Nel secondo turno, mercoledì scorso, Moro è rimasto in panchina ma la Lazio ha comunque espugnato il campo del Napoli, vincendo 1-3 e accedendo al tabellone principale della competizione. E’ avvisato il Bologna che comunque è appaiato alla Lazio in classifica, avendo a sua volta ottenuto 4 punti nelle prime due giornate battendo la Fiorentina in trasferta e pareggiando 2-2 in casa col Cagliari, con la vittoria sfumata solo negli ultimi minuti. Bologna ok anche in Coppa con i primi due turni superati contro Chievo e Vicenza, anche i rossoblu sono riusciti a entrare negli ottavi di finale.

DIRETTA LAZIO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Lazio Bologna Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Lazio e Bologna. 4-3-1-2 come modulo prescelto dal tecnico Leonardo Menichini per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Furlanetto; Ndrecka, Pica, Franco, Novella, Czyz, Marino, Bertini ; Shehu; Raul Moro, Nimmermer. Risponderà il Bologna allenato da Luciano Zauri schierato con un 4-3-3 con questa formazione dal 1′: Molla, Arnolfi, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Roma, Ruffo Luci, Pagliuca, Di Dio, Rocchi.

