Presentazione della diretta Lazio Bologna, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Lazio Bologna Primavera 0-0: la partita del campionato Primavera 1 è ancora inchiodata sul risultato di parità e dunque per il momento non abbiamo troppo da segnalare in questo primo tempo. Possiamo senza ombra di dubbio dire che la Lazio prosegue nel suo periodo di difficoltà: abbiamo già detto in sede di presentazione del match come la squadra biancoceleste sia partita male in stagione, attualmente otterrebbe sì il primo punto in campionato ma rimanendo comunque in zona playout, con le sole Cremonese e Lecce alle spalle, e un solo gol segnato in un avvio che si pensava diverso.

Il Bologna può sicuramente essere soddisfatto nell’avere la difesa inviolata: dopo 225 minuti giocati i felsinei non hanno ancora incassato reti e potrebbero adesso chiudere la terza partita stagionale con il dato immacolato, chiaramente però manca ancora un tempo e il Bologna Primavera avrà le sue occasioni per andare alla ricerca del gol. Staremo a vedere, a tra poco con il secondo tempo di una partita che non è ancora decollata e potrebbe non farlo per quello che stiamo vedendo sul terreno di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Lazio Bologna, come seguire la partita in streaming video e tv

Dalle 14.30 i tifosi e tutti gli interessati potranno seguire la diretta Lazio Bologna del Campionato Primavera che come tutti gli altri incontri della competizione sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia, basterà quindi sintonizzarsi al giusto orario al canale 60 del digitale terrestre o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione Sportitalia.

LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Un tuffo nella storia può aiutarci nell’avvicinamento alla diretta Lazio Bologna Primavera: gli ultimi dieci confronti vedono in vantaggio i rossoblù emiliani, che hanno infatti raccolto quattro vittorie e altrettanti pareggi a fronte di due successi per la Primavera della Lazio, che tuttavia ha invertito il trend nelle ultime tre sfide, nelle quali sono arrivate entrambe le vittorie biancocelesti più un pareggio. Insomma, è un testa a testa che si può leggere in due maniere molto diverse fra loro quello che ci sta accompagnando verso la diretta Lazio Bologna Primavera.

Ricordando le due partite dello scorso campionato, possiamo dire che i capitolini vinsero per 2-0 in casa propria l’incontro d’andata, disputato domenica 15 dicembre 2024, mentre era terminato con un pareggio a reti bianche il match di ritorno, disputato naturalmente in casa del Bologna domenica 9 febbraio scorso, ultimo precedente per la partita odierna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Lazio Bologna, rossoblù vogliono continuare a sognare

La diretta Lazio Bologna sarà una delle due partite che andranno a chiudere la terza giornata del Campionato Primavera e metterà di fronte due squadre che nella scorsa stagione hanno faticato a mantenere la forma per tutto l’anno e che spesso sono state in difficoltà, i biancocelesti ad esempio non sono riusciti a centrare la qualificazione ai playoff ma con l’inizio della nuova stagione è stato anche peggio visto che sono ancora fermi a 0 punti dopo la sconfitta 1-0 in casa del Cagliari.

Per i rossoblù invece la stagione passata è stata un momento basso visto che per gran parte dell’anno non sono riusciti ad evitare di rientrare nella lotta salvezza e di dover giocare i playout da cui però sono usciti vittoriosi e più forti, cosa che hanno portato all’inizio del nuovo anno dove hanno collezionato 4 punti, gli ultimi dei quali con una vittoria 2-0 contro il Lecce.

Lazio Bologna, probabili scelte dei tecnici

Nonostante i risultati non ottimali nelle prime partite, nella diretta Lazio Bologna non dovrebbero esserci troppi cambi negli undici titolari di Francesco Punzi che comunque manderà in campo i suoi con il 4-1-4-1 nel quale vedremo Bosi come portiere, difensori Ferrari, Bordon, Bordoni e Trifelli, Farcomeni come mediano, Gelli, Canali, Cuzzarella e Curzi i centrocampisti e unico attaccante Montano.

Lo stesso vale per i rossoblù di Stefano Morrone che però potrà affidarsi ai buoni risultati delle prime giornate, nel 4-3-1-2 ci saranno quindi Happonen, Nesi, Tomasevic, Francioli e Puukko, Toroc, Nordvall e Lai, Armanini, e davanti Castaldo e Ferrari.

Lazio Bologna, possibile risultato finale

La diretta Lazio Bologna del Campionato Primavera non è così semplice da pronosticare, infatti i biancocelesti nonostante le due sconfitte in altrettante partite hanno fatto vedere un leggero miglioramento nelle prestazioni e hanno soprattutto sempre mantenuto una buona solidità difensiva che gli ha permesso di subire solo tre gol. Per quanto riguarda i rossoblù invece è netta la crescita della squadra sotto diversi punti di vista rispetto alla stagione passata ma contro un avversario sulla carta forte bisogna ancora vedere se quello che è stato mostrato nelle prime partite è la nuova normalità, per questo alla fine il risultato potrebbe vedere un pareggio.