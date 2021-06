Diretta Lazio Bologna Primavera/ Streaming video tv: finalmente il playout!

DIRETTA LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA: L’ANDATA DEI PLAYOUT!

Lazio Bologna Primavera, che sarà diretta dal signor Paride Tremolada e si gioca alle ore 15:00 di sabato 19 giugno, è l’andata del playout nel campionato Primavera 1 2020-2021. In 180 minuti (diversamente dai playoff, che sono in gara secca) si deciderà quale delle due squadre retrocederà insieme all’Ascoli; la prima partita è in casa dei biancocelesti perché questa squadra, battuta in casa dal fanalino di coda della classifica nell’ultima giornata, si è piazzata peggio e tra l’altro può giocare lo spareggio perché la Lega ha deciso di ridurre a una le squadre direttamente retrocesse nel campionato 2.

Una chance dunque per la Lazio, che però è in rottura prolungata; così anche il Bologna Primavera, che ha perso in casa contro la Roma pochi giorni fa e adesso si deve rilanciare, forte di un cammino comunque migliore nel corso della stagione regolare e volendo almeno pareggiare qui. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Lazio Bologna Primavera, aspettando che si giochi – e dopo aver detto che la partita è stata posticipata rispetto alla data originaria dello scorso sabato – possiamo iniziare a fare qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Bologna Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, che è la casa del campionato Primavera: anche l’andata dei playout sarà dunque in onda su questo canale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre ed è in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video in assenza di un televisore, visitando il sito www.sportitalia.com oppure installando l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA PRIMAVERA

In Lazio Bologna Primavera Alessandro Calori, subentrato a Leonardo Menichini da nemmeno 10 giorni, dovrebbe puntare su un 4-3-3: in porta ci sarà Gabriel Pereira, davanti a lui una linea difensiva comandata da Floriani e Franco con Novella e Tommaso Marino sugli esterni, mentre a centrocampo Shehu e Andrea Marino potrebbero essere le due mezzali ad accompagnare la regia di Bertini. In attacco i punti fermi sono Raul Moro, schierato largo a sinistra, e il centravanti Castigliani; Cerbara giocherà invece come laterale a destra. Nel Bologna Primavera è squalificato Rabbi: nel suo 3-4-1-2 Luciano Zauri dovrebbe allora puntare senza indugio su Vergani, che farà coppia con Mattia Pagliuca in attacco con il supporto di Ruffo Luci, schierato come trequartista. In mezzo al campo ci saranno Farinelli e Maresca, poi Cavina e Montebugnoli che avanzano sulla linea mediana giocando come esterni; in difesa Annan, Milani e Tosi sono favoriti per coprire il portiere Prisco.

