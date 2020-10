Diretta Lazio Bologna/ Streaming video DAZN: Inzaghi non può sbagliare (Serie A)

DIRETTA LAZIO BOLOGNA: FELSINEI IN CRISI

Lazio Bologna, partita diretta dal signor Massimiliano Irrati, chiude il programma degli anticipi nella 5^ giornata della Serie A 2020-2021: squadre in campo alle ore 20:45 di sabato 24 ottobre, per una partita già importante per entrambe le società. I biancocelesti si sono rilanciati timbrando una preziosissima vittoria in Champions League, battendo in casa il Borussia Dortmund; in campionato però stanno faticando parecchio e nell’ultimo turno hanno perso di schianto contro la Sampdoria, trovandosi già a dover recuperare molti punti per tornare in zona Champions League. Poco incisivo anche il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic: i felsinei hanno tenuto testa al Sassuolo e sono anche riusciti a segnare tre gol, ma ne hanno incassato uno in più e dunque ancora una volta hanno perso al Dall’Ara. Rendimento ondivago fino a questo momento, bisognerà vedere quale delle due squadre riuscirà oggi a rialzare la testa; aspettando che prenda il via la diretta di Lazio Bologna possiamo fare qualche valutazione legata alle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LAZIO BOLOGNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Bologna dovrebbe essere trasmessa su DAZN1: un’esclusiva dunque non solo per gli abbonati alla nuova piattaforma ma anche quelli della televisione satellitare che, clienti da almeno tre anni, potranno visitare il canale 209 del loro decoder. In alternativa c’è appunto a disposizione il servizio di diretta streaming video, perché l’applicazione DAZN va attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Con Sergej Milinkovic-Savic e Joaquin Correa in dubbio, in Lazio Bologna potrebbe scattare nuovamente l’ora di Parolo: il veterano giocherebbe sulla mezzala lasciando al rientrante Manuel Lazzari la corsia destra, sull’altro versante conferma per Fares mentre nel reparto di mezzo Lucas Leiva avrà le chiavi del gioco con Luis Alberto che come sempre sarà il giocatore tra le linee. Davanti, Simone Inzaghi medita di dare spazio a Muriqi per affiancare Immobile, che torna dalla squalifica; in difesa sta bene Luiz Felipe, ma potrebbe essere ancora Hoedt a completare il terzetto con Patric e Acerbi a protezione del portiere Strakosha.

Nel Bologna ci sarà il consueto 4-2-3-1: Hickey è nuovamente favorito per fare il terzino sinistro con Ibrahima Mbaye sull’altro versante, Tomiyasu fa sempre il centrale al fianco di Danilo Larangeira e con Skorupski tra i pali. Svanberg e Schouten giocano in mediana, proteggendo una zona offensiva nella quale Roberto Soriano e Musa Barrow dovrebbero essere confermati; il gambiano si alternerà con Palacio nel ruolo di prima punta, mentre sul versante destro del campo dovrebbe agire Orsolini. Continuano a essere fuori dai giochi Dijks, Skov Olsen, Andrea Poli e Gary Medel, da valutare l’ex De Silvestri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il pronostico su Lazio Bologna ci dicono che la squadra favorita è quella di casa, e anche abbastanza nettamente: il segno 1 che identifica la vittoria dei biancocelesti vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo dei felsinei porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la puntata. Il segno X, da giocare per l’ipotesi del pareggio, per questo bookmaker ha un valore pari a 4,00 volte l’importo che avrete investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA