Diretta Lazio Bologna/ Streaming video tv: Inzaghi in cerca della vetta (Serie A)

Lazio Bologna, partita diretta dal signor Rosario Abisso, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I biancocelesti continuano a stupire, con una partita di grande intensità domenica scorsa hanno espugnato lo stadio Ferraris e battuto il Genoa, inanellando il ventesimo risultato utile consecutivo e portandosi a -1 dalla Juventus capolista e a +5 dall’Inter, in attesa che i nerazzurri recuperino il match contro la Sampdoria. Restano 17 le lunghezze di vantaggio sulla Roma quinta, per la Champions League la squadra di Inzaghi resta vicinissima all’obiettivo, per il sogno scudetto servirà superare i propri limiti a partire dalla sfida contro un Bologna che può ancora sognare l’approdo in Europa League anche se l’ultima frenata è stata pesante, con un solo punto conquistato nelle due sfide interne contro Genoa e Udinese. All’andata il match terminò 2-2 con la Lazio che sprecò una grande chance con un rigore al 90′ calciato fuori da Correa, pari anche nell’ultimo precedente a Roma, 3-3 lo scorso 20 maggio. Contro il Bologna la Lazio è reduce da 3 pareggi consecutivi in casa, ultima vittoria il 2-1 del 22 agosto 2015 con i gol di Biglia e Kishna. All’11 marzo 2012 risale l’ultima vittoria rossoblu in casa della Lazio, 1-3 il punteggio in favore dei felsinei.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Bologna si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202 di Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lazio Bologna, sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio allenata da Simone Inzaghi dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile Il Bologna guidato in panchina da Mihajlovic sarà chiamata a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Lazio e Bologna. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.45, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 7.25. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.60, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA