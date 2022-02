Diretta/ Lazio Bologna streaming video tv: Sarri per la continuità (Serie A)

DIRETTA LAZIO BOLOGNA: MIHAJLOVIC CONTRO IL SUO PASSATO!

Lazio Bologna, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Maurizio Sarri cerca continuità in campionato, la vittoria di Firenze ha sicuramente regalato fiducia alla Lazio che ha espresso probabilmente il miglior gioco nel cammino di una stagione fin qui ricca di alti e bassi, passata attraverso anche dure battute d’arresto come quella nel match d’andata a Bologna.

I felsinei hanno iniziato brillantemente il campionato ma si trovano ora in un momento di calo, dopo tre sconfitte consecutive in campionato il Bologna è tornato domenica scorsa a muovere la classifica pareggiando in casa senza reti contro l’Empoli, un risultato che non ha però di certo esaltato la tifoseria rossoblu. Il Bologna ha vinto gli ultimi precedenti, entrambi casalinghi, contro la Lazio che il 24 ottobre 2020 ha vinto però l’ultimo match in casa contro gli emiliani, che non espugnano l’Olimpico biancazzurro dall’1-3 dell’11 marzo 2012.

DIRETTA LAZIO BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Lazio Bologna di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Bologna, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa MIhajlovic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Vignato; Orsolini, Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Bologna all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

