Diretta Lazio Borussia Dortmund/ Streaming video tv: il ritorno in Champions League

Lazio Borussia Dortmund, partita diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, si gioca alle ore 21:00 di martedì 20 ottobre: allo stadio Olimpico i biancocelesti tornano a giocare nella massima competizione europea, la Champions League 2020-2021 è alla prima giornata dei gironi e qui siamo nel gruppo F, dove incrociano anche Zenit e Bruges. Tutto sommato Simone Inzaghi ha pescato bene nel sorteggio, ma deve fare i conti con una situazione non semplice: la squadra infatti in campionato non decolla, e ha già subito due pesanti rovesci contro Atalanta e Sampdoria. Difficile allora giocare contro un Borussia Dortmund che ha messo in carniere parecchia esperienza in Champions League, e che l’anno scorso aveva eliminato l’Inter; sicuramente non siamo ai livelli della gestione Jurgen Klopp, ma senza ombra di dubbio questo club – che l’anno scorso ha raggiunto gli ottavi di finale – ha tutto per fare strada essendosi anche rafforzato nell’ultimo periodo. Ora vediamo, mentre attendiamo che la diretta di Lazio Borussia Dortmund prenda il via, in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dell’Olimpico analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA LAZIO BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Borussia Dortmund viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico siamo su Sky Sport Uno, che tutti gli abbonati troveranno al numero 201 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita di Champions League con il consueto servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BORUSSIA DORTMUND

Non ci sono buone notizie per Simone Inzaghi, che anche per Lazio Borussia Dortmund dovrà rinunciare a Manuel Lazzari: sarà Marusic a prenderne il posto, a sinistra dovrebbe giocare Fares mentre in difesa le scelte sono sostanzialmente obbligate, dunque Hoedt o Acerbi al centro della difesa con l’altro sul centrosinistra, Patric a completare la linea che giocherà davanti a Strakosha. Nel cuore della mediana come sempre vedremo Lucas Leiva supportato dalle due mezzali Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic; in attacco torna Immobile dopo la squalifica in campionato, al suo fianco dovrebbe trovare posto Joaquin Correa per dare maggiore imprevedibilità.

Nel Borussia Dortmund il modulo è il 3-4-2-1: Sancho e Reyna si giocano la maglia al fianco di Reus per andare alle spalle dello straripante centravanti Haaland, come sempre punto di riferimento dei gialloneri. Lucien Favre dovrebbe invece destinare Meunier e Raphael Guerreiro sulle corsie laterali, entrambi bravissimi a inserirsi in zona gol e comunque portare grande spinta offensiva; con Witsel in mezzo al campo potrebbe esserci Bellingham che è in competizione con Dahoud e Delaney, mentre in difesa Emre Can e Hummels sembrano essere certi della loro posizione, anche qui uomini contati e quindi il veterano Piszczek sarà titolare. In porta, Marwin Hitz sembra poter vincere il ballottaggio con il connazionale Burki.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio Borussia Dortmund è stata quotata dall’agenzia Snai, che ne ha fatto un pronostico indicando nei tedeschi i favoriti: vale infatti 2,00 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la loro vittoria all’Olimpico, contro la quota di 3,35 che è stata posta sul segno 1 da giocare per l’affermazione dei biancocelesti. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di mettere in tasca una vincita corrispondente a 3,90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



