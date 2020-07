Diretta Lazio Brescia/ Streaming video tv: Inzaghi vuole il secondo posto (Serie A)

Lazio Brescia, che si gioca in diretta dallo stadio Olimpico, rientra nel programma della 37^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020: alle 19:30 di mercoledì 29 luglio i biancocelesti affrontano il penultimo turno di un torneo che speravano avesse un finale diverso ma, archiviata la lotta allo scudetto a causa di tre sconfitte consecutive alla ripresa post-lockdown, adesso ci si può giocare il secondo posto con Atalanta e Inter. Il 5-1 rifilato al Verona in trasferta ha certificato il ritorno della squadra su ottimi livelli; Simone Inzaghi diventa questa sera l’allenatore in assoluto più presente nella storia del club (staccando Dino Zoff) e ha già festeggiato l’approdo in Champions League, che pure rimane virtuale per il momento. Il Brescia ha già la testa al prossimo campionato, essendo retrocesso; sorte segnata da tempo, forse anche prima del caso Balotelli, e squadra che non è più riuscita a dare seguito a certe buone prestazioni. Sabato è arrivata una beffarda sconfitta contro il Parma, summa della stagione; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Lazio Brescia, aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Brescia sarà trasmessa dalla televisione satellitare: l’appuntamento con l’evento è dunque in esclusiva per i soli possessori di un abbonamento Sky, sui canali che vanno dal numero 251 in avanti. Servirà dunque una sottoscrizione al pacchetto Calcio; per i clienti è ovviamente disponibile l’alternativa della diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BRESCIA

Inzaghi ha recuperato parecchi dei suoi infortunati, e così in Lazio Brescia può affidarsi a una formazione vicina a quella titolare: Strakosha difende la porta, davanti a lui agiscono Patric, Acerbi e Luiz Felipe con due esterni che dovrebbero essere Manuel Lazzari e Jony, anche se Marusic e Jordan Lukaku sperano nel posto. In mezzo al campo è ballottaggio Parolo-Cataldi per il ruolo di metronomo; le due mezzali saranno verosimilmente Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, con Immobile a caccia del record di gol di Higuain (gliene mancano due per agganciare il Pipita) e Joaquin Correa favorito su Caicedo per affiancarlo.

Dessena salta la partita dell’Olimpico per squalifica, dunque Diego Lopez potrebbe affidarsi a Zmrhal e Spalek come interni per proteggere la regia di Tonali; in porta ci sarà sempre Andrenacci, con Papetti e Sabelli sulle corsie laterali e la coppia Mangraviti-Mateju messa in discussione da Chancellor, che potrebbe tornare titolare. Detto del centrocampo, in attacco come sappiamo Balotelli è sostanzialmente fuori rosa da tempo; Alfredo Donnarumma, il principale marcatore della squadra, è fuori condizione e così ad affiancare Torregrossa potrebbe essere nuovamente Ayé, con Skrabb che però potrebbe partire dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha emesso un ovvio pronostico su Lazio Brescia, identificando nei biancocelesti i chiari favoriti: regolata dal segno 1, la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,18 volte quanto messo sul tavolo, per contro l’affermazione delle rondinelle (segno 2) porta in dote una vincita che ammonta a ben 18,00 volte la vostra giocata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe intascare un valore corrispondente a 7,00 volte l’investimento.

