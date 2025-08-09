Diretta Lazio Burnley streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole inglese (oggi sabato 9 agosto 2025)

DIRETTA LAZIO BURNLEY (RISULTATO 0-0): DIA NON TROVA LA CONCLUSIONE ACROBATICA

Al 33’ Rovella tenta la conclusione direttamente su punizione dalla sinistra, poco fuori area, ma il suo destro è troppo potente e il pallone sorvola abbondantemente la traversa. Al 39’ un cross teso da sinistra verso destra coglie impreparata la retroguardia della Lazio: Sonne, di testa, centra la traversa approfittando di un’uscita non perfetta del portiere. Nel finale di primo tempo, ultimo sussulto con Dia che, su cross di Lazzari, prova una conclusione acrobatica, riuscendo però solo a sfiorare il pallone. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LAZIO BURNLEY IN STREAMING VIDEO TV

La piattaforma Dazn, come per tante altre amichevoli estive, sarà il riferimento anche per la diretta Lazio Burnley in tv, che naturalmente sarà più precisamente oggi pomeriggio visibile in diretta streaming video.

SCINTILLE TRA LAZZARI E HARTMAN!

Al 5’ la Lazio si rende pericolosa con Cancellieri, ma il suo sinistro da fuori termina lontano dal bersaglio. Al 13’ il Burnley sfonda sulla destra e serve un cross per Anthony, che calcia al volo trovando però la provvidenziale deviazione di Lazzari in angolo. Al 15’ scintille a centrocampo tra lo stesso Lazzari e Hartman, con l’arbitro che ammonisce entrambi. Al 20’ ancora Anthony prova il destro dopo un controllo, ma Provedel è attento e blocca. Al 25’ Hartman fa da sponda per Laurent, che cerca il piazzato all’angolino: Provedel devia in corner. Dalla bandierina nasce un’azione pericolosa, con il portiere biancazzurro che prima smanaccia sulla traversa e poi, d’istinto, respinge su Cullen. (agg. di Fabio Belli)

IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE!

Non ci sono precedenti ufficiali per la diretta Lazio Burnley, ma la partita amichevole di oggi pomeriggio ci permette comunque di curiosare nella storia delle partite nelle Coppe europee fra i biancocelesti capitolini e le formazioni del calcio inglese. Innanzitutto osserviamo che sono ben sedici i confronti ufficiali, la Lazio in verità fa piuttosto fatica perché ha raccolto solamente tre vittorie, mentre i pareggi sono sei e le sconfitte arrivano a sette.

Il ricordo più dolce è sicuramente quello relativo alla Supercoppa Europea 1999, che la Lazio detentrice della Coppa delle Coppe vinse contro il Manchester United grazie al gol di Marcelo Salas, che decise la partita allo stadio Louis II di Monaco al 35’ minuto di gioco. Le avversarie più frequenti sono invece Chelsea e Arsenal, che la Lazio fino ad oggi ha affrontato quattro volte a testa nelle Coppe europee. Queste però ovviamente oggi sono solamente delle curiosità per accompagnarci verso la diretta Lazio Burnley! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN INGHILTERRA PER L’AMICHEVOLE

Dopo le due partite in Turchia che in realtà non hanno portato molte notizie positive a Maurizio Sarri, adesso per la Lazio c’è in programma una sfida amichevole in Inghilterra. Per la precisione, l’appuntamento sarà con la diretta Lazio Burnley presso lo stadio Turf Moor, alle ore 16.00 italiane del pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto 2025.

Settimana scorsa avevamo avuto infatti le due amichevoli in Turchia, nelle quali la Lazio aveva raccolto una sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce di José Mourinho, seguita dal pareggio per 2-2 contro il Galatasaray, che aveva comunque mostrato alcuni passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda l’attacco, che tre giorni prima aveva fortemente deluso.

Dopo un’altra settimana di lavoro, è naturalmente lecito attendersi dei progressi nel gioco e se possibile anche nel risultato, contro il Burnley che invece nello scorso campionato era stato secondo nel campionato cadetto inglese e di conseguenza adesso si sta preparando all’inizio della Premier League 2025-2026.

Il campionato in Inghilterra inizierà una settimana prima e di conseguenza i padroni di casa potrebbero essere un po’ più avanti dal punto di vista della preparazione fisica. In compenso i biancocelesti dovrebbero avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico: la diretta Lazio Burnley confermerà i nostri ragionamenti sulla carta?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BURNLEY

Presentiamo anche le mosse dell’allenatore di casa Scott Parker per le probabili formazioni verso la diretta Lazio Burnley. Gli inglesi potrebbero scendere in campo secondo un modulo 4-2-3-1 che dal primo minuto potrebbe prevedere il portiere Weiss; la difesa a quattro con Walker, Esteve, Ekdal e Hartman; nel cuore del gioco del Burnley ecco Laurent e Cullen; sulla trequarti offensiva spazio invece a Brun Larse, Mejbri e Anthony alle spalle della prima punta Edwards.

Naturalmente però dal nostro punto di vista saranno più significative le scelte di formazione da parte di Maurizio Sarri, che potrebbe scegliere un modulo 4-3-3. Come portiere per l’amichevole inglese citiamo Provedel; in difesa dovrebbero trovare posto Marusic, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares; il trio del centrocampo titolare potrebbe essere formato da Guendouzi, Cataldi e Dele-Bashiru; infine nel tridente d’attacco della Lazio scegliamo come possibili titolari oggi Cancellieri, Castellanos e Zaccagni.