DIRETTA/ Lazio Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (14 gennaio 2024)

DIRETTA LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente alla diretta di Lazio Cagliari Primavera, una partita che ha solo tre precedenti registrati in epoca recente: curiosamente li ha vinti tutti il Cagliari, che ha festeggiato due volte in casa e una in trasferta. Nella stagione 2019-2020 le due squadre si erano affrontate solo all’andata, perché poi era arrivata la pandemia e il conseguente lockdown che aveva fermato tutto; le altre due partite fanno riferimento alla stagione seguente. Lazio e Cagliari Primavera hanno segnato un totale di 14 gol nei loro tre incroci; bello il 4-3 isolano del giugno 2021 che rappresenta l’ultimo match prima di questo.

Nell’unica gara disputata a Formello (febbraio 2021) i gol decisivi per i sardi erano arrivati con due autoreti, rispettivamente di Szymon Czyz e Marzio Pica, la Lazio aveva temporaneamente pareggiato con Alessandro Cerbara e al 90’ il Cagliari era rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Ivan Michelotti. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che sia il campo a raccontarci questa interessante partita valida per la 17^ giornata del campionato 1: ci siamo davvero, la diretta di Lazio Cagliari Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lazio Cagliari Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA, C’E’ ATTESA PER QUESTO MATCH

La diretta Lazio Cagliari Primavera, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 11:00, racconta della 17esima giornata di campionato. I biancocelesti sono entrati con forza in zona playoff e ora vantano 29 punti, a cinque lunghezze dalla capolista Inter. Gran merito è delle vittoria con Milan, Juventus e Roma, tutte per 1-0 e che hanno dato una spinta non indifferente ai giovani aquilotti.

Il Cagliari sta disputando una stagione soddisfacente e metà gennaio si trova all’ottavo posto a -2 dal Sassuolo sesto, in zona playoff. Proprio ai neroverdi i sardi hanno strappato tre punti in occasione della scorsa giornata di campionato conclusa 2-1 con la rete di Achoru e l’autogol di Corradini, rispettivamente all’82’ e 88′. Due timbri nel finale che hanno reso ancora più interessante la corsa ai playoff del Cagliari.

LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Cagliari Primavera vede la squadra di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Magro, retroguardia composta da Ruggeri, Dutu e Bedini. Agiranno esterni Bordon e Milani con Di Tommaso e Sardo in cabina di regia. Attacco formato da Gonzalez, Yordanov e Fernandes.

Risposta del Cagliari con il 4-3-1-2. Tra i pali Iliev, terzini Arba e Idrissi mentre Cogoni e Catena in mezzo al reparto. Mezzali Sulev e Malfitano con Conti in regia. Trequartista Carboni mentre il tandem offensivo vedrà Vinciguerra insieme a Mutandwa.

LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

