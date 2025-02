DIRETTA LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA, PIROZZI VUOLE RISCATTARSI DOPO IL DERBY

Il sabato pomeriggio della ventitreesima giornata del campionato Primavera continua con la diretta Lazio Cagliari Primavera in campo alle 13,00 dell’1 febbraio. Al Fersini si sfideranno due squadre poco distanti in classifica e alla caccia di punti per tenere vivo il sogno playoff. La Lazio di Pirozzi arriva da una sconfitta per 1 a 0 in casa della Roma e si trova al settimo posto a soli cinque punti dai playoff. Ha vinto in casa contro il Torino, invece, il Cagliari di Pisacane che si trova undicesimo ma a soli tre punti dai biancocelesti.

DIRETTA LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire il campionato e la diretta Lazio Cagliari Primavera dovrete collegarvi su SportItalia che trasmetterà il match in chiaro e chi volesse vederla sul cellulare in diretta streaming video può farlo sul sito internet.

FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. La Lazio di Pirozzi andrà in campo con il solito 4-3-3 con Balde, D’Agostino e Farcomeni a comporre il trio d’attacco. In mediana agirà Nazzaro mentre Bordon e Zazza difenderanno la porta di Renzetti.

Sarà un 4-4-2, invece, quello proposto dal Cagliari di Pisacane che affiderà la fase offensiva alla coppia formata da Bolzan e Achour. Marcolini e Liteta comporranno la mediana a supporto del duo difensivo composto da Pintus e Lopez.

LAZIO CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE

Secondo le quote Snai che sono state emesse per la diretta Lazio Cagliari Primavera, la squadra favorita per la vittoria è oggi quella di casa: il segno 1 per la vittoria biancoceleste vi consentirebbe di guadagnare una somma che ammonta a 1,75 volte quello che metterete sul piatto, per contro abbiamo un valore pari a 4,00 volte la giocata sul segno 2 per l’affermazione del Cagliari e infine il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che equivale a 3,40 volte la posta in palio sulla partita.

