Diretta Lazio Cagliari/ Streaming video tv: chi torna a vincere? (Serie A)

Lazio Cagliari, in diretta alle ore 21.45 di questa sera, giovedì 23 luglio 2020, dallo stadio Olimpico della capitale, è in programma come ultimo posticipo per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Fatti i debiti paragoni, la diretta di Lazio Cagliari mette di fronte due formazioni che hanno avuto cammini simili in questo campionato: inizio eccellente, andando ben oltre le aspettative della scorsa estate, poi un calo che ha ridimensionato gli entusiasmi. Per la Lazio di Simone Inzaghi la sconfitta di lunedì sul campo della Juventus ha posto definitivamente termine al sogno scudetto, ma comunque è ormai cosa fatta il ritorno in Champions League dopo moltissimi anni di assenza e questo è un traguardo che merita di essere festeggiato. Il Cagliari di Walter Zenga arriva invece da un buon pareggio con il Sassuolo, ma certo sono lontani i tempi dell’andata, quando addirittura la sfida con la Lazio sembrava uno scontro diretto: restano la salvezza ottenuta con enorme anticipo e il ricordo di alcuni mesi esaltanti, adesso però le due squadre sono di nuovo accomunate dal medesimo obiettivo. Chi tornerà a vincere prima fra Lazio e Cagliari?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LAZIO CAGLIARI

La diretta tv di Lazio Cagliari sarà garantita sul canale Dazn 1, disponibile al numero 209 della piattaforma Sky per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure si potrà ricorrere alla diretta streaming video per gli abbonati Dazn, dal momento che questa sarà una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa in esclusiva dalla piattaforma disponibile tramite computer, dispositivi mobili o Smart Tv connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI

Scopriamo ora insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lazio Cagliari. Simone Inzaghi deve fare ancora i conti con una lista di assenze piuttosto lunga e dovrebbe puntare su Patric, Luiz Felipe e Acerbi davanti a Strakosha, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio dal primo minuto per D. Anderson, chiamato così a completare la linea a cinque con Lazzari, Parolo, Cataldi e Milinkovic Savic. Infine in attacco ci attendiamo la coppia pesante formata da Immobile e Caicedo. Walter Zenga ha Carboni squalificato e ha perso Nainggolan, per il quale oggi sarebbe stato un derby personale: nello speculare 3-5-2 del Cagliari davanti a Cragno potrebbero giocare Pisacane, Ceppitelli e Klavan, mentre a centrocampo ecco Ionita regista affiancato dalle mezzali Nandez e Rog e dagli esterni Faragò e Mattiello, infine Simeone e Joao Pedro daranno vita alla più classica coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Consideriamo infine il pronostico di Lazio Cagliari secondo le quote Snai, che sono nettamente favorevoli ai biancocelesti: il segno 1 infatti è quotato a 1,50, mentre poi si sale già a quota 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,25 volte la posta in palio in caso di successo del Cagliari, per chi avrà puntato sul segno 2.



