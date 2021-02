Diretta Lazio Cagliari/ Streaming video tv: Inzaghi è favorito (Serie A)

DIRETTA LAZIO CAGLIARI: OCCHIO A DI FRANCESCO!

Lazio Cagliari, in diretta dallo stadio Olimpico della capitale alle ore 20.45 di questa sera, domenica 7 febbraio 2021, sarà il posticipo che chiuderà il programma della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Obiettivi molto diversi caratterizzeranno le due formazioni in questa diretta di Lazio Cagliari. I biancocelesti di Simone Inzaghi, dopo la bellissima vittoria sul campo dell’Atalanta, sono saliti a quota 37 punti in classifica e di conseguenza adesso la Lazio ha messo nel mirino il quarto posto che varrebbe di nuovo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League – oggi sembra un’occasione propizia per proseguire la striscia positiva.

Lazio Cagliari sarà invece un banco di prova durissimo per gli ospiti rossoblù sardi di Eusebio Di Francesco: pareggiando contro il Sassuolo, il Cagliari ha almeno spezzato la serie di sconfitte consecutive, ma con 15 punti la classifica piange e fare risultato stasera all’Olimpico non sarà certamente semplice per i sardi.

DIRETTA LAZIO CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Cagliari sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI

Nelle probabili formazioni di Lazio Cagliari, ecco che Simone Inzaghi dovrebbe scegliere Musacchio titolare con Acerbi e Radu nella difesa a tre davanti a Reina, dato che Patric è squalificato. A centrocampo tornano tutti i titolari, dunque Lucas Leiva affiancato da Luis Alberto e Milinkovic Savic, mentre a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio tra Marusic e Fares ed in attacco sembra essere Correa il favorito per affiancare l’intoccabile Immobile. Quanto al Cagliari, dovrebbe partire dalla panchina Rugani, dunque in difesa sarà ancora titolare Ceppitelli, mentre a centrocampo dovremmo vedere Marin regista affiancato da Nandez e Nainggolan e nel reparto offensivo potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Sottil, con Joao Pedro e Simeone nell’attacco del Cagliari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Lazio Cagliari in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I biancocelesti partono favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Cagliari.



