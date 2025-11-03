Diretta Lazio Cagliari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Olimpico per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA LAZIO CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Le statistiche recenti sulla diretta Lazio Cagliari ci dicono che la partita potrebbe essere segnata in partenza. Infatti nelle ultime dieci sfide i rossoblù sardi non hanno mai vinto e in verità hanno raccolto solamente un pareggio, il 2-2 all’Olimpico di domenica 19 settembre 2021. Per il resto abbiamo nove vittorie della Lazio, quattro in casa e addirittura cinque su cinque in trasferta in Sardegna. La logica conseguenza di tutto questo è che nello scorso campionato la diretta Lazio Cagliari ci aveva consegnato una doppia vittoria dei biancocelesti, curiosamente in entrambi i casi con il risultato di 2-1, ottenuto dalla Lazio all’andata in casa lunedì 4 novembre 2024.

Ebbene sì, anche allora fu un posticipo del lunedì a inizio novembre; sia poi al ritorno, che fu giocato in casa del Cagliari lunedì 3 febbraio 2025. Nei dieci precedenti più recenti c’è anche un altro posticipo al lunedì e una partita anche al giovedì, collocazioni curiose ma che non cambiano il succo di un dominio dei capitolini. LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Gila, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Yerry Mina, Luperto, Zappa; Adopo, Prati; Folorunsho, Gaetano, Se. Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO CAGLIARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi guardare in televisione la diretta Lazio Cagliari sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sempre con Sky potrai vedere la partita anche in streaming. Questa modalità di fruizione sarà offerta pure da Now Tv ed anche da DAZN.

LAZIO CAGLIARI, SARDI REDUCI DA UNA SCONFITTA

Inizia lunedì 3 novembre 2025 alle ore 20:45 la diretta Lazio Cagliari. Presso lo Stadio Olimpico di Roma va in scena l’ultimo posticipo valido per la decima giornata della Serie A 2025/2026 ed entrambe le squadre impegnate in campo questa sera fremono per poter migliorare la propria situazione di classifica.

I biancocelesti hanno sin qui ottenuto dodici punti, come anche l’Udinese ed il Torino, e sono in undicesima posizione avendo oltretutto evitato la sconfitta nelle cinque partite precedenti a quella odierna. I capitolini hanno per il momento conquistato tre vittorie con altrettanti pareggi e lo stesso numero di sconfitte dall’inizio del torneo.

La squadra allenata da Maurizio Sarri, che aspetta rinforzi dal mercato di gennaio, vuole chiudere il girone d’andata il più in alto possibile ma arriva da un semplice pareggio senza reti maturato sul campo del Pisa. Le cose vanno anche peggio invece per i rossoblu, che nel turno infrasettimanale sono stati sconfitti dal Sassuolo fre le mura amiche.

Gli isolani guidati in panchina dal tecnico Pisacane sono in quattordicesima posizione con nove punti all’attivo ma vengono appunto dall’1 a 2 rimediato all’Unipol Domus contro il più abbordabile Sassuolo. In quella circostanza non è bastato un gol di Sebastiano Esposito per ripristinare l’equilibrio di partenza.

DIRETTA LAZIO CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Cagliari: i padroni di casa dovrebbero affidarsi ad un 4-3-3 con Provedel in porta, Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini in difesa, Basic, Cataldi e Guendouzi in mediana, Isaksen, Dia e Zaccagni in attacco. Si ritiene invece che gli ospiti possano puntare sul modulo 4-3-2-1 con Caprile portiere titolare difeso da Palestra, Mina, Ze Pedro e Idrissi, nel mezzo Adopo, Prati e Folorunsho, Gaetano ed Esposito mezze punte a supporto di Borrelli.

DIRETTA LAZIO CAGLIARI, LE QUOTE

La diretta Lazio Cagliari pare essere una partita a senso unico sulla carta alla vigilia almeno stando alle quote proposte dai bookmakers per l’esito finale. I capitolini dovrebbero infatti imporsi senza grosse difficoltà come suggerito dall’1.57 con cui Sisal paga ad esempio il segno 1. I sardi dovranno invece sudare parecchio se vorranno arrivare ai tre punti in palio con il 2 quotato addirittura a 6.00 ed anche il pareggio è una soluzione non così scontata con l’x posta a 4.00.