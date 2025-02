Diretta Lazio Cesena, punti pesanti!

La diretta Lazio Cesena andrà in scena alle 16.00 sarà valida per la 26° giornata del Campionato Primavera e vedrà la sfida tra due squadre che stanno affrontando due percorsi opposti in questa stagione, i padroni di casa stanno lottando per entrare nei playoff di fine stagione, hanno 37 punti sono all’8° posto e distano solo tre dal sesto posto, ultimo valido per i playoff.

Gli ospiti invece stanno lottando per rimanere fuori dalla zona playout e dopo un buon inizio di stagione hanno inanellato una serie di sconfitte che li ha portati ad essere al 16° posto con 27 punti. La Lazio si presenta alla partita dopo la vittoria di misura 1-0 in casa contro l’Atalanta, il Cesena invece arriva da un’ennesima sconfitta 3-4 contro la Juventus.

Diretta Lazio Cesena in streaming video e tv, come vederla

La diretta Lazio Cesena potrà essere seguita facilmente da tutti gli appassionati e gli interessati, infatti la partita sarà trasmessa in chiaro da Sportitalia, e non sarà quindi necessario aver sottoscritto alcun abbonamento, in alternativa sarà possibile seguire la gara anche attraverso la piattaforma di streaming Sportitalia e il sito sportitalia.it

Formazioni Lazio Cesena, probabili scelte dei tecnici

Per la partita i padroni di casa saranno messi in campo dal tecnico Sergio Pirozzi con un 4-3-3 con Renzetti tra i pali, Zazza, Bordon, Bordoni e Milani in difesa, Munoz, Nazzaro e Farcomeni a centrocampo, e il tridente d’attacco composto da Serra e Balde sulle fasce e D’Agostini come punta centrale. Gli ospiti del mister Nicola Campedelli dovrebbero confermare il 4-3-1-2 dell’ultima partita con Veliaj in porta, Abbondanza e Domeniconi sulle fasce con Valentini e Beidi difensori centrali, Castorri, Zamagni e Roncetti in mezzo al campo, Ghinelli trequartista in supporto di Tosku e Giovannini coppia offensiva.

Quota Lazio Cesena, possibile risultato finale

La diretta Lazio Cesena è una sfida che sulla carta ha un netto favorito per i 3 punti alla fine dei 90 minuti, i padroni di casa infatti stanno vivendo un ottimo momento della loro stagione e anche in classifica sono in una posizione migliore rispetto agli avversari che però hanno bisogno della vittoria per riuscire ad allontanarsi dal pericolo di venire risucchiati nella zona calda del fondo della classifica.

Il Cesena è una squadra che nonostante le sconfitto con le big si è sempre distinta per riuscire a giocare alla pari mettendo in difficoltà gli avversari, la Lazio però sono tre partite consecutive che non perde e 4 nelle ultime 5 e vorrà mantenere questa serie positiva.