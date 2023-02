DIRETTA/ Lazio Cluj video streaming video tv: quattro anni fa un doppio incrocio

DIRETTA LAZIO CLUJ: I TESTA A TESTA

La diretta di Lazio Cluj ci consegna due precedenti, uno di questi ovviamente disputato allo stadio Olimpico: stiamo parlando del girone di Europa League nella stagione 2019-2020, quella poi interrotta dal lockdown. La Lazio era stata incredibilmente eliminata: aveva chiuso con appena 6 punti, alle spalle del Celtic (13) e dello stesso Cluj che di punti ne aveva ottenuti 12, mentre il Rennes era risultato fanalino di coda con 4 punti. All’Olimpico la Lazio aveva vinto 1-0 la partita valida per la quinta giornata: aveva deciso Joaquin Correa al 24’ minuto, e con quella vittoria i biancocelesti avevano sperato nella qualificazione ai sedicesimi .

Risultati Conference League/ Diretta gol live score: c'è la Fiorentina, si gioca!

Il Cluj infatti aveva 9 punti e all’andata aveva vinto 2-1 (rigore di Ciprian Deac e gol di Bille Omrani a ribaltare il vantaggio di Bastos) e dunque per effetto del gol segnato in trasferta l’arrivo a pari punti avrebbe premiato Inzaghi e i suoi ragazzi. Invece nell’ultimo turno del gruppo D la Lazio era caduta sul campo di un Rennes abbondantemente eliminato; anche vincere comunque non avrebbe cambiato le carte in tavola, perché il Cluj aveva battuto il Celtic ed era salito a 12 punti. I rumeni poi sarebbero stati eliminati dal Siviglia: 1-1 in casa e 0-0 in trasferta, la regola dei gol fuori casa era ancora in vigore… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Trabzonspor Basilea (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

LAZIO CLUJ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Lazio Cluj sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 253) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Lazio Cluj, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

LAZIO CLUJ: SARRI SUPER FAVORITO!

Lazio Cluj, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Conference League. Dopo l’amara eliminazione dall’Europa League la Lazio torna in campo in Europa per rincorrere il terzo trofeo continentale. Sarri spera in un acuto anche per scacciare i venti di crisi: nelle ultime 3 partite di campionato solo 2 pareggi per la Lazio più l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus.

DIRETTA/ Braga Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Jovic e Nico, si gioca!

Momento poco brillante anche per il Cluj di Petrescu, reduce da 2 sconfitte consecutive nel massimo campionato romeno contro FCSB e Universitatea Craiova, con i granata che hanno perso il primato in classifica, ora a -2 dal Farul Constanta. Lazio e Cluj si incontrano dopo il precedente dell’Europa League 2019-20, all’Olimpico il 28 novembre 2019 vinse di misura la Lazio con un gol di Correa, anche se a passare nel girone furono i romeni a braccetto con gli scozzesi del Celtic.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ

Le probabili formazioni della diretta Lazio Cluj, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Immobile, Zaccagni. Risponderà il Cluj allenato da Dan Petrescu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi.

LAZIO CLUJ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Cluj, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Cluj, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA