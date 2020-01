Diretta Lazio Cremonese/ Streaming video Rai: così le due squadre in campionato

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta di Lazio Cremonese, ma ora è bene anche verificare come i due club approdano a questo turno di Coppa Italia: che sta quindi accadendo nei rispettivi campionati?. Per quanto riguarda i padroni di casa vi sono solo note positive da fare, e Inzaghi e i suoi stanno raccogliendo risultati e soddisfazioni in Serie A: in settimana hanno toccato la decima vittoria di fila, che pure ha fissato i biancocelesti ancora alla terza piazza della classifica. Aggiungiamo che solo prima di Natale la Lazio ha pure vinto la finale di Supercoppa contro la Juventus. Per la Cremonese, come gli altri club di Serie B, ricordiamo che torna in campo dopo la classica sosta natalizia: i grigiorossi vantano ora solo la 17^ piazza nella graduatoria della Cadetteria, in piena zona retrocessione, dopo pure l’ultimo KO in campionato col Pordenone. (agg Michela Colombo)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Cremonese verrà trasmessa su Rai Due, e dunque come sempre sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita di Coppa Italia potrà essere seguita in alta definizione laddove possibile, ma anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ormai consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà attivabile da tutti tramite l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

I TESTA A TESTA

A poche ore dal fischio d’inizio della diretta tra Lazio e Cremonese certo non possiamo ignorare lo storico che interessa i due club, oggi chiamati in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I dati utili certo non ci mancano: dal 1929 a oggi le due formazioni si sono affrontate a viso aperto in ben 24 occasioni ufficiali, queste contate tra primo e secondo campionato italiano, ma mai in Coppa Italia: oggi sarà una “prima” ben speciale. Va quindi aggiunto che nel complesso si possono leggere di 7 pareggi e di 11 successi dei biancocelesti nello scontro diretto: sono solo sei le vittorie dei grigiorossi. Ricordiamo infine che risale alla stagione 1995-1996 della Serie A l’ultimo incrocio occorso tra Lazio e Cremonese. Nel doppio contorno ricordiamo il successo casalingo dei biancocelesti all’andata e la vittoria col risultato di 2-1 dei grigiorossi allo Zini al ritorno, arrivato coi gol di Tentoni. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Lazio Cremonese si gioca in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 18:00 di martedì 14 gennaio: i biancocelesti campioni in carica fanno il loro esordio negli ottavi di Coppa Italia 2019-2020, e affrontano questa partita con il vento in poppa. Chiuso l’anno solare con la Supercoppa, la squadra di Simone Inzaghi ha battuto di misura il Napoli ottenendo la decima vittoria consecutiva in campionato e, dovendo ancora recuperare una partita, si è portata potenzialmente a un punto dall’Inter e tre dalla Juventus, a tutti gli effetti in corsa per lo scudetto. Nella partita di oggi la Lazio dovrebbe presentare le seconde linee pur tenendo molto alla Coppa Italia, che vuole rivincere; l’avversaria è una squadra di Serie B, quella Cremonese che per arrivare qui ha eliminato l’Empoli ma, reduce dalla sconfitta di Pordenone prima della sosta, si trova nella zona playout del campionato. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Lazio Cremonese, intanto possiamo valutare le possibili scelte da parte dei due allenatori andando a leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CREMONESE

Come già detto, in Lazio Cremonese ci sarà turnover da parte di Inzaghi: potrebbe essere confermato Strakosha tra i pali e come lui l’insostituibile Acerbi, mentre Bastos dovrebbe prendere il posto di Stefan Radu con Luiz Felipe dall’altra parte della difesa. Patric invece potrebbe agire sulla corsia destra partendo dal centrocampo; dall’altra parte maglia praticamente sicura per Jony, in mezzo invece Cataldi sarà il playmaker di riferimento con Parolo e Valon Berisha che agiranno ai suoi fianchi come mezzali. Davanti Joaquin Correa sta recuperando da un problema al polpaccio: il giovane Adekanye sarà almeno in panchina, difficile che possa scalzare da subito la coppia Immobile-Caicedo. Per quanto riguarda la Cremonese, è tornato Massimo Rastelli: esonerato Marco Baroni, il modulo dovrebbe allora tornare il 3-5-2 con scelte da valutare. Possibile vedere comunque una difesa con Claiton dos Santos, Bianchetti e Antonio Caracciolo a protezione di Volpe, a centrocampo invece due esterni come Mogos e Renzetti che accompagneranno la mediana nella quale Soddimo potrebbe arretrare a supporto di Arini, con la conferma di Castagnetti come altro interno. Nel reparto offensivo allora Palombi e Ceravolo possono fare coppia, ma naturalmente attenzione anche a Daniel Ciofani e Antonio Piccolo che si giocano una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente il pronostico su Lazio Cremonese è totalmente a vantaggio dei biancocelesti: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria interna vale appena 1,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto, e già con l’ipotesi del pareggio – identificata dal segno X – la vincita corrisponderebbe a 7,75 volte quanto puntato. Il segno 2, che regola l’eventualità del successo grigiorosso, vi permetterebbe di intascare una vincita pari a 15,00 volte la cifra investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA