Diretta Lazio Dekani/ Streaming video tv: seconda amichevole per Sarri

Lazio Dekani, in diretta dallo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, giovedì 14 luglio 2022, come seconda partita amichevole nel ritiro estivo della Lazio di Maurizio Sarri, che ha già debuttato sommergendo di gol i valligiani locali dell’Auronzo e adesso sale un pochino di livello, affrontando il Dekani che è una formazione della Serie B slovena, naturalmente inferiore alla Lazio ma comunque sulla carta in grado di dare indicazioni più attendibili.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Visite per Romagnoli e Maximiano, il rinnovo di Milinkovic

La diretta di Lazio Dekani potrebbe ad esempio dare qualche indicazione in più per quanto riguarda la difesa, rimasta praticamente inoperosa domenica, in una partita nella quale la Lazio aveva segnato la bellezza di 21 gol. Sul cammino verso l’inizio del campionato e poi anche della Europa League, ecco allora per i biancocelesti oggi pomeriggio un primo piccolo assaggio di calcio internazionale: che cosa succederà nella diretta di Lazio Dekani?

Romagnoli alla Lazio/ Calciomercato news: ieri a Fiumicino, oggi le visite mediche

DIRETTA LAZIO DEKANI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Lazio Dekani sarà disponibile oggi pomeriggio su Lazio Style Channel, il canale tematico che trovate al numero 233 della piattaforma satellitare Sky, che tuttavia richiede un abbonamento a parte e non è inserito nel pacchetto Sky Go per quanto riguarda la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO DEKANI

Diamo uno sguardo alle possibili mosse di Maurizio Sarri per quanto riguarda le probabili formazioni di Lazio Dekani. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3: possibile esordio per Maximiano in porta; davanti a lui ecco la difesa a quattro composta da Lazzari, Patric, l’altro nuovo acquisto estivo Casale e Marusic.

Romagnoli alla Lazio/ Calciomercato: oggi l'ultimo incontro, domani le visite mediche

Tutto molto più tradizionale da centrocampo in su: Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto dovrebbero comporre la mediana titolare; Felipe Anderson, Immobile e Pedro potrebbero invece agire nel tridente offensivo, ma lo spagnolo è in ballottaggio con Zaccagni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA