Diretta Lazio Empoli Primavera/ Streaming video e tv: biancocelesti lanciati

Lazio Empoli Primavera, domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. E’ già testacoda tra capitolini e toscani. La Lazio, da neopromossa in questa stagione dopo la promozione conquistata vincendo i play off del campionato Primavera 2, ha iniziato con due brillanti vittorie il suo cammino nel proprio torneo. Dopo aver vinto 2-3 a Sassuolo con le reti di De Angelis, Cerbara e Franco, i ragazzi di Leonardo Menichini hanno fatto il bis superando 2-1 in casa il Pescara, con i gol di Cerbara e Minala. Una squadra votata all’attacco che, pur tra qualche sbavatura difensiva, proverà a restare a punteggio pieno contro un Empoli che si presenterà però all’appuntamento animato dalla necessità di iniziare a muovere la classifica. Dopo il rotondo 3-0 subito all’esordio contro la Juventus, l’Empoli è infatti andato ko anche in casa contro il Cagliari, perdendo in rimonta dopo essere stato in vantaggio con un gol di Cannavò. Occorre agli azzurri un cambio di marcia per evitare di ritrovarsi immediatamente in sofferenza in classifica in questo nuovo campionato Primavera 1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Empoli Primavera, domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Lazio Empoli Primavera, domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.00, sfida valevole per la terza giornata del campionato Primavera 1. 3-5-2 per la Lazio di Leonardo Menichini schierato con: Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. 3-5-2 per l’Empoli allenato da Antonio Buscé schierato con: Hvalic, Donati, Adamoli, Asslani, Matteucci, Viti, Zelenkovs, Belardinelli, Cannavò, Bozhanaj, Lipari.



