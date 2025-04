DIRETTA LAZIO EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): INTERVALLO

Lazio Empoli Primavera 1-0: rispettando il pronostico, sono in vantaggio i padroni di casa biancocelesti al termine della partita valida per la trentatreesima giornata del Campionato Primavera 1. Per la Lazio la vittoria sarebbe fondamentale per le ambizioni di conquistare un posto nei playoff scudetto, mentre l’Empoli sembra ormai rassegnato ai playout salvezza, ma deve stare attento a un Bologna che sta cercando invece l’allungo.

La diretta Lazio Empoli Primavera ha visto il risultato cambiare al 32’ minuto di gioco: Nazzaro, che già pochi minuti prima aveva impegnato il portiere avversario Vertua in una difficile parata, trova stavolta il tocco vincente su assist di Serra per portare in vantaggio i padroni di casa della Lazio Primavera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO EMPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Lazio Empoli Primavera sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia. Per quanto riguarda la diretta streaming è possibile vedere sul sito o l’applicazione di Sportitalia.

SI COMINCIA!

Ci consegna parecchi precedenti la diretta Lazio Empoli Primavera, che sta per iniziare: due di questi sono anche particolarmente importanti, giocati in gara secca anche se è passato un decennio. Facciamo riferimento in entrambi i casi alla stagione 2015-2016: a novembre la Lazio aveva dominato a Formello negli ottavi di Coppa Italia Primavera, con una doppietta di Simone Palombi e gli altri gol realizzati da Alessandro Rossi, Edoardo Collarino e Aimone Calì. La seconda sfida da dentro o fuori era andata in scena a maggio, e quindi eravamo nel primo turno dei playoff di campionato: stavolta al Monteboro di Empoli, e avevano vinto i toscani.

Al vantaggio biancoceleste di Alessandro Murgia, su rigore, i padroni di casa avevano risposto con la doppietta in otto minuti di Hamed Traoré e il terzo gol segnato da Alberto Picchi; se in Coppa Italia l’allenatore della Lazio era Simone Inzaghi, nei playoff era già diventato Michele Santoni perché il piacentino era stato chiamato dalla prima squadra, iniziando di fatto quello che sarebbe stato un ottimo ciclo prima di aprirne uno ancora più scintillante all’Inter. Oggi si può dire che le cose siano cambiate per entrambe le squadre, ma che comunque questa partita potrebbe essere molto bella: godiamoci dunque la diretta Lazio Empoli Primavera, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

SI GIOCA A ROMA

Due formazioni che sono distante l’una dall’altra ben 21 punti. La diretta Lazio Empoli Primavera andrà in scena questo sabato 12 aprile 2025 alle ore 11:00 in casa dei biancocelesti che rincorrono i play-off, a differenza dei toscani. La Lazio è reduce da due vittorie consecutive, la prima contro l’Udinese e la seconda con l’Inter sul campo dei nerazzurri, risultati che hanno messo alle spalle brutto periodo di inizio marzo composto da un pareggio in tre partite.

Per quanto riguarda l’Empoli, le sconfitte contro Torino e Sassuolo hanno affossato i biancazzurri che ora sono a -9 dal sedicesimo posto dunque sempre più vicini ai playout. L’ultima vittoria è stata con la Fiorentina il 16 marzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI PRIMAVERA

La Lazio giocherà con il modulo 4-3-3: Bosi tra i pali, protetto dal quartetto Zazza, Bordon, Bordoni, Milani. Nella zona nevralgica del campo ecco Di Tommaso, Nazzaro e Farcomeni mentre in attacco Serra, D’Agostini e Cristo.

L’Empoli dal canto suo risponderà col 3-4-1-2 con Vertua in porta. Difesa a tre composta da Moral, Bembnista e Mannelli. Olivieri e Barsotti larghi con Matteazzi e Baralla in mediana più El Biache dietro a Campanello e Popov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO EMPOLI PRIMAVERA

La squadra favorita è la Lazio Primavera a 1,53 mentre il due fisso per l’Empoli è quotato 5,25 con la X a 3,90. Concludiamo con Goal a 1.97 e No Gol a 1.57.