Diretta/ Lazio Empoli Primavera (risultato 2-0) video streaming: fine 1°T, gol di Gonzalez! (29 ottobre 2023)

DIRETTA LAZIO EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO LIVE 2-0): FINE 1°T, ‘ROSSO’ A BORDON E POI IL GOL DI GONZALEZ!

Al “Mirko Fersini” di Formello (Roma) si è concluso da pochi istanti il primo tempo della sfida che quest’oggi mette di fronte la Lazio Primavera, padrona di casa, e l’Empoli: 2-0 il parziale maturato al termine di 45’ in cui i biancocelesti sono andati al riposo in vantaggio grazie alla rete siglata all’11’ da Sanà Fernandes. Tuttavia la buona prestazione dell’undici di Sanderra, che pure ha concesso un paio di chance ai toscani di Birindelli, non certo arrendevoli, è stata macchiata al minuto 37 dalla sciocchezza di Bordon: il difensore laziale, infatti, dopo essere stato ammonito dal direttore di gara pensa bene di farsi sanzionare nuovamente dopo pochi secondi, finendo anzitempo sotto la doccia.

In inferiorità numerica, il coach di casa -ammonito pure lui…- toglie D’Agostini e mette Nazzaro e riesce a mantenere per ora l’esiguo punto di vantaggio. E proprio nel recupero, a sorpresa, ecco il raddoppio: altro guizzo di Fernandes, palla per Gonzalez che non ci pensa due volte e insacca alle spalle di Stubljar. 2-0 e Lazio che vola (47’)! Nel secondo tempo assisteremo a un ritorno dell’Empoli oppure la Lazio, anche se in 10, riuscirà a mantenere questo comodo cuscinetto di due reti? (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA LAZIO EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

1° TEMPO, COLPO DI TESTA DI BUCANCIL AL 30′!

Al “Mirko Fersini” di Formello (Roma) ci avviamo verso la parte finale di un primo tempo godibile e vibrante tra la Lazio Primavera e i pari età dell’Empoli: dopo un avvio a spron battuto, con una buona chance su ambo i fronti, sono stati i baby biancocelesti a passare con un gol di pregevole fattura, siglato da Sanà Fernandes all’11’. Subita la rete, i toscani hanno provato subito a replicare con una conclusione di Barsotti (15’), senza tuttavia impensierire davvero il numero uno laziale Magro.

Nella fase centrale della frazione comunque i ragazzi allenati da Sanderra paiono tenere bene il campo, gestendo il punto di vantaggio e non concedendo finora chance agli azzurri per rendersi pericolosi: così non ci sono grandi cose da segnalare, mentre al 20’ arriva il primo cartellino giallo del pomeriggio (sanzionato il difensore biancoceleste Di Tommaso per un intervento falloso); al 27’ invece Gonzalez deve uscire temporaneamente dal terreno di gioco per via di un colpo preso prima da Bacci. Poco dopo, ecco finalmente uno squillo degli azzurri: inzuccata di Bucancil facile però per Magro che sventa la minaccia (30’). (agg. di R. G. Flore)

1° TEMPO: GOL, LA SBLOCCA SUBITO FERNANDES ALL’11’!

Al “Mirko Fersini” di Formello questo pomeriggio si disputa l’interessante incrocio, valevole per il campionato Primavera 1 2023/2024 tra la Lazio padrone di casa e i pari età dell’Empoli: una sfida che profuma di alta classifica dato che mette di fronte la seconda del torneo e la compagine toscana, al momento sesta. E nel corso dei primi 15’ di gioco tra l’undici allenato da Stefano Sanderra e gli azzurri di Alessandro Birindelli si registra subito qualche buona iniziativa offensiva, anche per via dei ritmi di gioco molto intensi.

La prima conclusione da annotare infatti è del centrocampista toscano Kaczmarski (palla alta, 2’) poi, sull’immediato ribaltamento di fronte, Gonzalez viene fermato da Stubljar e sulla ribattuta Napolitano si divora letteralmente la rete del possibile vantaggio. Tuttavia il biancoceleste si fa perdonare poco dopo: è l’11’ quando imbecca Sanà Fernandes che poi fa tutto da solo e di sinistra insacca alle spalle del portiere ospite. 1-0 e Lazio Primavera già avanti con un lampo improvviso! (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta di Lazio Empoli Primavera che cosa ci dirà? Proviamo ad immaginarlo sulla carta analizzando le statistiche di capitolini e toscani nella prima parte del campionato Primavera 1. La Lazio Primavera vanta ben 14 punti in classifica, che sono stati frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime sette giornate di campionato, un rendimento ampiamente positivo come infatti è pure il valore della differenza reti, che è pari a +3 perché i gol segnati dalla Lazio sono appena sette ma quelli subiti da una difesa di ferro sono tre.

Fa decisamente bene finora anche l’Empoli Primavera, che dopo le prime sette giornate ha raccolto 12 punti in classifica, maturati tramite tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta, mentre la differenza reti dei giovani toscani in campionato è un eccellente +6, frutto di tredici gol segnati e di sette invece al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Lazio Empoli Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO EMPOLI PRIMAVERA: BIANCOCELESTI LANCIATI!

Lazio Empoli Primavera, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Roma sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Scontro di alta classifica questo primo pomeriggio nella Capitale, di fronte due squadre reduci da un incredibile filotto positivo.

La Lazio è attualmente terza in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria esterna per 1-2 contro la Fiorentina. L’Empoli, invece, occupa il quarto posto con 12 punti, raccolti grazie a tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno il pareggio per 2-2 contro il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI PRIMAVERA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Lazio Empoli Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai biancocelesti, il modulo è il 3-4-3: Magro, Dutu, Ruggeri, Bordon, Bedini, Di Tommaso, Napolitano, Milani, Yordanov, Fernandes, Gonzalez. Passiamo adesso ai toscani, confermato il 3-4-2-1: Stubljar, Dragoner, Indragoli, Gaj, Ansah Yeboh, Bacci, Vallarelli, Barsi, Nabian, Barsotti, Corona.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Lazio Empoli Primavera. I biancocelesti partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,35 per il segno X in caso di pareggio oppure a 3,20 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse la Lazio Primavera.











