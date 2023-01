Diretta/ Lazio Empoli streaming video e tv: Sarri sfida il suo passato toscano

DIRETTA LAZIO EMPOLI: I BIANCOCELESTI AL TEST ZANETTI

La diretta di Lazio Empoli, gara in programma domenica 8 gennaio alle ore 15:00, diventa una partita molto delicata per Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti nonché ex allenatore proprio dei toscani dal 2012 al 2015. Questa sfida al passato potrebbe significare molto visto per i biancocelesti, reduci da due sconfitte a cavallo tra il 2022 e il 2023 rispettivamente contro Juventus e Lecce, a cui si aggiunge quella con la Salernitana a fine ottobre per un totale di tre ko nelle ultime cinque. Per le Aquile è più vitale che mai riuscire a vincere questo incontro casalingo per scacciare le critiche e tornare ad una vittoria che manca da metà novembre.

L’Empoli invece è reduce dal recente pareggio in casa dell’Udinese e dal successo tra le mura amiche con la Cremonese che aveva fatto calare il sipario sul 2022 con un sorriso sul volto dei tifosi empolesi, saldi al tredicesimo posto e lontani dalla zona rossa. L’unica vittoria esterna dei ragazzi di Paolo Zanetti è datata 17 settembre sul campo del Bologna, da lì in poi due pareggi e due sconfitte per un totale di sette punti lontano dalla Toscana. Sicuramente meglio l’andamento casalingo della Lazio: cinque successi nelle otto partite disputate all’Olmpico.

LAZIO EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Empoli si potrà vedere solamente attraverso la piattaforma DAZN, sottoscrivendo un abbonamento tra lo Standard e il Plus con l’unica differenza relativa alla possibilità di registrare un dispositivo in più e fruire della visione in contemporanea su due reti internet domestiche anziché una sola.

Per quanto la visione della diretta Lazio Empoli in streaming video sarà possibile vedere l’incontro su un qualsiasi dispositivo tra cui computer, smartphone e tablet ma anche sulla televisione, aggiungendo “Zona Dazn” al proprio abbonamento Dazn in abbinamento con Sky oppure dotandosi di una chiavetta per la trasmissione da dispositivo mobile a tv come Google Chromecast o Amazon FireStick.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Empoli vedono i biancocelesti optare per il consueto 4-3-3 con il dubbio relativo alle condizioni di Luis Alberto, indisponibile nella partita persa contro il Lecce e probabilmente destinato a rimanere ancora fuori. In porta Provedel, in difesa Lazzari agirà sulla destra con Marusic sul lato opposto e la coppia Romangoli-Casale al centro. Cataldi in regia, Milinkovic-Savic e Vecino comporranno le due mezzali. Nel tridente offensivo spazio a Felipe Anderson, Immobile (in gol nella sconfitta con il Lecce) e Zaccagni. L’unico mal di testa per Paolo Zanetti è relativo all’ex di giornata, Akpa Akpro, che non potrà scendere in campo in quanto squalificato. Per il resto fiducia al 4-3-1-2 che vede Vicario tra i pali e in difesa Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi, quest’ultimo obiettivo di mercato di varie big tra cui proprio i biancocelesti. A centrocampo Henderson, Marin e Bandinelli con Baldanzi, autore del momentaneo 1-0 a Udine, trequartista alle spalle di Caputo, che ha bagnato con l’assist il suo secondo debutto con la maglia dell’Empoli, e il numero nove Satriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Empoli, le quote proposte da Snai vedono il successo della truppa di Sarri a 1.55 contro le 6 volte la posta in palio in caso di vittoria dell’Empoli. A 4.25 il segno X ovvero il pareggio. Probabile che si concretizzi l’evento del Gol: entrambe le squadre a segno è quotato 1.75 mentre l’Over 2.5 è leggermente più basso, 1.70. Un remake del pirotecnico 3-3 di un anno fa è dato a 65, interessanti invece come risultati il 2-1 per la Lazio (8.50) o il pareggio con due reti per parte (18).











