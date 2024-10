DIRETTA LAZIO EMPOLI, APPUNTAMENTO ALL’OLIMPICO

Una partita tra due squadre che in un modo o nell’altro stanno lasciando il segno. La diretta Lazio Empoli vedrà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15:00 sfidarsi due formazioni che hanno cominciato bene la propria stagione. Se le due sconfitte con Udinese e Fiorentina potevano rallentare la situazione in casa Lazio, la squadra di Baroni è riuscita a rialzare la china vincendo le due partite di Europa League contro Dinamo Kiev e Nizza oltre al match di A contro il Torino.

L’Empoli continua ad essere una piacevole sorpresa del nostro campionato poiché non ha ancora perso nemmeno una partita. L’ultimo 0-0 contro la Fiorentina è stato il sesto match di fila senza sconfitta, l’ottavo se si considera la Coppa Italia.

COME VEDERE LA DIRETTA LAZIO EMPOLI, IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere la diretta Lazio Empoli. l’unica soluzione è abbonarsi a Sky con il pacchetto Calcio. Anche la diretta Lazio Empoli in streaming è opera di Sky con la propria applicazione che è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO EMPOLI

Queste invece sono le probabili formazioni della diretta Lazio Empoli. I Capitolini si schiereranno con il 4-2-3-1 con Provedel in porta. In difesa Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo Rovella e Guendouzi con Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.

Replica l’Empoli col modulo 3-4-2-1. Tra i pali Vasquez, protetto dal trio Goglichidze, Ismajli e Viti. Gyasi e Pezzella staranno larghi con Grassi e Anjorin a centrocampo. Fazzini ed Esposito preparano le migliori occasioni per Colombo.

SCOMMESSE LAZIO EMPOLI, ECCO LE QUOTE

Concludiamo quella che è stata l’analisi approfondita del match con le quote per le scommesse Lazio Empoli. L’ 1 associato alla vittoria dei biancocelesti è dato a 1.57 con il segno opposto a 6 e la X del pareggi oa 4.

L’Over 2.5, almeno tre gol in questa gara, sono dati a Under rispetta Over mentre Gol è a 1.80 e No Gol a 2.00.