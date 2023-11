DIRETTA LAZIO FEYENOORD/ Video streaming tv: tradizione negativa per Sarri (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA LAZIO FEYENOORD: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Lazio Feyenoord, bisogna naturalmente ricordare che biancocelesti e olandesi si affrontano curiosamente per la secondo stagione europea consecutiva nella fase a gironi, anche se l’anno scorso si trattava di Europa League. Il bilancio nel 2022-2023 era stato di una vittoria a testa: bel 4-2 per la Lazio allo stadio Olimpico e 1-0 per il Feyenoord invece a Rotterdam, dove d’altronde un paio di settimane fa la Lazio ha perso per 3-1, quindi i capitolini sperano che il fattore campo continui ad essere decisivo e che la Lazio possa bissare il successo ottenuto un anno fa in casa dagli uomini di Maurizio Sarri.

Vi sono poi anche altri due precedenti incroci per Lazio Feyenoord, che sono relativi alla seconda fase a gironi della Champions League 1999-2000, come prevedeva allora la formula della competizione tra febbraio e marzo, all’Olimpico gli olandesi avevano fatto il colpo vincendo 1-2 con la doppietta di Jon Dahl Tomasson dopo l’iniziale vantaggio di Juan Sebastian Veron per la Lazio, mentre al ritorno era finita 0-0. Allora il fattore campo non funzionò, ma il ricordo è comunque bello per i biancocelesti, perché era la stagione del secondo scudetto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO FEYENOORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Feyenoord sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Lazio Feyenoord, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

LAZIO FEYENOORD: SARRI DEVE VINCERE

Lazio Feyenoord, diretta allo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone E di Champions League. Girone ancora abbastanza aperto anche se i capitolini non possono permettersi passi falsi. Tra stasera e il prossimo impegno casalingo contro il Celtic, infatti, i bianco-celesti avranno la grossa occasione di ipotecare il passaggio del turno con sei punti. In più questa sera l’undici di Maurizio Sarri dovrà vendicare la brutta sconfitta patita in Olanda due settimane fa.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FEYENOORD

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Lazio Feyenoord, in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa allenati da Maurizio Sarri non hanno assenze di rilievo. Ma il tecnico ha diversi dubbi a partire dal suo uomo simbolo: nel tridente spazio a Castellanos o Immobile? A centrocampo, invece, ballottaggio tra Rovella e Cataldi con Vecino che dovrebbe accomodarsi in panchina. Gli olandesi, invece, punteranno su Gimenez come riferimento offensivo supportato da Paixao e Stengs.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Lazio Feyenoord in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i bianco-celesti capitolini, infatti il segno 1 è quotato a 2.50, mentre poi si sale a quota 3.60 per il segno X in caso di pareggio e a 2.65 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra olandese.

