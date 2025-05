Diretta Lazio Fiorentina, viola ai playoff

La trentasettesima giornata del Campionato Primavera ospiterà tra le sue sfide la diretta Lazio Fiorentina importante partita che potrà essere decisiva per i percorsi delle due squadre che alla fine potrebbero partecipare entrambe ai playoff che portano alla sfida scudetto, i viola sono messi meglio essendo già tra le squadre in posizione da qualifica senza però avere ancora la certezza.

Moviola di Fiorentina Real Betis/ Rigore richiesto dai viola e proteste per i pochi cartellini (9 maggio 2025

Per i biancocelesti invece questa potrebbe essere l’ultima opportunità per la qualificazione, il pareggio 0-0 in casa della Sampdoria infatti non ha permesso il sorpasso già nell’ultima giornata rendendo ora più difficile raggiungere questo obiettivo.

Diretta Lazio Fiorentina streaming video, come vedere la partita

Seguire la diretta Lazio Fiorentina sarà semplice e possibile per tutti gli interessati che non avranno bisogno di avere un abbonamento di alcun tipo ma basterà sintonizzarsi alle 11.00 sul canale 60, che detiene i diritti della competizione e li metterà in onda gratuitamente o in diretta streaming video sul sito e sull’applicazione.

FIORENTINA SI QUALIFICA IN FINALE SE.../ Conference League, svanisce il sogno Viola! (8 maggio 2025)

Formazioni Lazio Fiorentina, probabili scelte dei tecnici

A scendere in campo nella diretta Lazio Fiorentina saranno sicuramente gli uomini migliori che potranno essere schierati visto che la posta in gioco è molto alta, Sergio Pirozzi quindi si affiderà al 4-3-3 con Bosi in porta, Zazza e Milani terzini con Bordon e Bordoni centrali a completare la linea, Munoz, Nazzaro e Farcomeni in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Serra e Cuzzarella esterni offensivi e Sulejmani attaccante centrale. Daniele Galloppa invece dovrebbe riproporre il 3-5-2 con gli undici che hanno vinto 4-1 con il Genoa con Leonardelli portiere, Romani, Baroncelli e Kouadio i difensori, Scuderi, GUdelevicius, Keita, Harder e Trapani centrocampisti, Braschi e Rubino gli attaccanti.

DIRETTA/ Fiorentina Betis (risultato finale 2-2): passano gli andalusi! (8 maggio 2025)

Diretta Lazio Fiorentina, quote e possibile risultato finale

Secondo i bookmakers come Sisal la vittoria nella diretta Lazio Fiorentina dovrebbe essere per i viola che infatti hanno assegnato un valore pari a 2.05, la quota de pareggio invece è la più alta di tutte e pari a 3.70 mentre la vittoria dei biancocelesti è a metà strada e fissata a 3.00