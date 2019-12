Diretta Lazio Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: chi si confermerà?

Lazio Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Marco Acanfora della sezione Aia di Castellammare di Stabia, si giocherà questa mattina sabato 21 dicembre 2019 con calcio d’inizio fissato alle ore 11.00 per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Lazio Fiorentina Primavera vedrà due formazioni a caccia di una conferma dopo che la scorsa giornata ha portato vittorie ad entrambe le compagini: i biancocelesti hanno firmato il colpaccio per 1-2 sul campo del Napoli, mentre la Fiorentina ha saputo sconfiggere per 2-0 il quotatissimo Cagliari. Le posizioni in classifica tuttavia non sono ancora esaltanti, con la Fiorentina a quota 14 punti e la Lazio un gradino sotto con 13 punti. Arrivare al Natale con un’altra vittoria sarebbe dunque fondamentale per guardare in positivo la classifica a quasi metà campionato, ma chi ci riuscirà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Lazio Fiorentina Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA PRIMAVERA

Uno sguardo è naturalmente doveroso anche alle probabili formazioni di Lazio Fiorentina Primavera. Leonardo Menichini dovrebbe schierare la Lazio secondo il modulo 4-3-3: Alia estremo difensore e davanti a lui retroguardia a quattro con Armini, Kalaj, Franco e Falbo; i tre centrocampisti dovrebbero essere Bianchi, Bertini e Shoti mentre in attacco ecco il tridente con Anderson e Moro ai fianchi della prima punta Nimmermeer. Anche Emiliano Bigica dovrebbe schierare i suoi viola con il 4-3-3: Brancolini in porta; linea difensiva a quattro con Ponsi, Dalle Mura, Dutu e Simonti; a centrocampo Bianco, Fiorini e Hanuljak; in attacco infine il tridente con Spalluto centravanti e i due esterni Koffi e Pierozzi.



