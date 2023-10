DIRETTA/ Lazio Fiorentina video streaming tv: il trend recente è biancoceleste (Serie A, 30 ottobre 2023)

DIRETTA LAZIO FIORENTINA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lazio Fiorentina sta per iniziare e in attesa del fischio del direttore di gara ripresentiamo gli ultimi 5 incontri giocati tra queste due formazioni. Nelle ultime 5 partite un risultato di pareggio; un successo per i viola e ben tre di stampo laziale. L’unica vittoria da parte della Fiorentina porta la firma doppia di Dusan Vlahovic. Lazio che nel 2021 riuscì ad ottenere il successo vincendo la sfida grazie alla rete firmata da Pedro.

Gara di ritorno che si chiuse con un pesante risultato di 0-3 in favore dei biancocelesti, grazie alle reti di Milinkovic Savic, Immobile e autogol di Biraghi. Andò decisamente peggio alla Fiorentina nel 2022 che perse tra le mura amiche con il risultato di 0-4. Ad andare in rete Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni è terminata con il risultato di 1-1. Casale in apertura di partita e Gonzalez con un super gol da fuori imprendibile per Provedel. (Marco Genduso)

DIRETTA LAZIO FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiorentina viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Lazio Fiorentina con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LAZIO FIORENTINA: MONDAY NIGHT DI LIVELLO!

Lazio Fiorentina, in diretta lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. La Lazio è partita con l’intenzione di mantenere un posto di rilievo nel campionato italiano. Gli sforzi della squadra biancazzurra sono stati notevoli l’anno scorso, concludendo al secondo posto, e l’obiettivo attuale è puntare al titolo. Maurizio Sarri è stato confermato sulla panchina. Il percorso in campionato ha mostrato alti e bassi, accumulando 13 punti in nove partite e trovandosi a meno quattro dalla zona Champions. Nell’ultimo turno i capitolini hanno vinto 2-0 in trasferta contro il Sassuolo.

La Fiorentina è iniziata con l’obiettivo di contendersi un posto nelle competizioni europee. Anche se i viola si sono classificati all’ottavo posto la scorsa stagione, stanno partecipando alla Conference League dopo l’esclusione della Juventus, competizione in cui giovedì scorso hanno rifilato una goleada ai serbi del Cukaricki. L’avvio in campionato è stato positivo, con 17 punti conquistati nelle prime nove partite, occupando la quarta posizione e nutrendo speranze di qualificazione in Champions League. Nell’ultimo turno i Viola hanno subito una sconfitta 2-0 in casa contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

LAZIO FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











