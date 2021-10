DIRETTA LAZIO FIORENTINA: UNA PARTITA INTRIGANTE!

Lazio Fiorentina sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi: appuntamento alle ore 20:45 di mercoledì 27 ottobre allo stadio Olimpico, nella 10^ giornata di Serie A 2021-2022 possiamo considerare questo come il big match. Le due squadre infatti stanno esplorando l’alta classifica: per i biancocelesti si tratta di sublimare il grande percorso fatto con Simone Inzaghi, per ora però rendimento ondivago visto che alle vittorie del derby e contro l’Inter si sono alternate le sconfitte nette di Bologna e Verona. Risultato: squadra in ritiro dopo il Bentegodi, e ora Maurizio Sarri cerca risposte importanti per riprendere la marcia.

La Fiorentina dopo le annate grigie (se non pessime) sembra aver svoltato con Vincenzo Italiano: reduci dal 3-0 rifilato al Cagliari, i viola sognano ovviamente un posto in Europa ma sanno che dovranno procedere per gradi, perchè certamente i problemi non sono magicamente scomparsi e bisognerà trovare la giusta continuità per centrare l’obiettivo. In ogni caso la diretta di Lazio Fiorentina è particolarmente attesa; nelle ore che precedono il calcio d’inizio proveremo a fare qualche ulteriore analisi, cominciando come sempre dalle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Fiorentina non sarà una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare (ricordiamo che sono tre per ogni giornata); tuttavia l’altro modo per assistere al match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento a DAZN, broadcaster ufficiale della Serie A che permetterà ai suoi abbonati la visione in diretta streaming video, con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Il grande punto di domanda biancoceleste in Lazio Fiorentina riguarda Luis Alberto: sembra però che lo spagnolo sia ormai fuori dai titolari di Sarri, che rinuncia ad Akpa Akpro ma si affida a Basic per completare un centrocampo nel quale Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic sono confermati. In difesa Luiz Felipe e Acerbi tornano dalla squalifica, spazio dunque a loro due davanti a Reina con Manuel Lazzari e Hysaj terzini; davanti il tridente non dovrebbe cambiare, dunque avremo Felipe Anderson e Pedro a supporto di Immobile, capocannoniere della Serie A.

Nella Fiorentina restano ai box Dragowski e Pulgar: in porta sempre Terracciano, a centrocampo Lucas Torreira viene affiancato da Bonaventura e Duncan che sono le mezzali, con una difesa nella quale Igor è in vantaggio su Nastasic e Martinez Quarta per giocare con Milenkovic, mentre Odriozola e Biraghi correranno sulle fasce. Scalpita poi Riccardo Sottil, ma il trio d’attacco della Viola dovrebbe prevedere ancora Nico Gonzalez e Callejon sugli esterni, mentre naturalmente il centravanti sarà Vlahovic anche perchè Kokorin, comunque lontano dalla rotazione, è acciaccato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Lazio Fiorentina, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,95 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,65 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 3,75 volte l’importo investito.

