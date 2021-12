Diretta/ Lazio Galatasaray streaming video tv: Maurizio Sarri ospita Fatih Terim

DIRETTA LAZIO GALATASARAY: GLI ALLENATORI

Interessante per la diretta di Lazio Galatasaray sarà anche la sfida tra i due allenatori Maurizio Sarri e Fatih Terim. Il tecnico biancoceleste è divenuto noto per il suo bel gioco, ma finora alla Lazio ha ampiamente deluso le aspettative. Mostrando un gioco confuso e senza punti di riferimento ha regalato qualche bella gara alla curva nord biancoceleste ma anche diverse delusioni. Nato come integralista del 4-3-1-2 è passato poi al 4-3-3 per non abbandonarlo più. Con uno come Mattia Zaccagni, sacrificato a volte come ala, probabilmente sarebbe intelligente tornare a giocare col trequartista.

Le sue squadre fanno tanti gol, ma subiscono anche molto. Dall’alta parte si troverà una vera e propria leggenda del calcio turco e internazionale. Terim negli ultimi 20 anni si è diviso tra la panchina di Galatasaray e Turchia a parte la piccola parentesi tra Fiorentina e Milan. Dal 2002 a oggi ha fatto avanti e indietro tra le due realtà ottenendo sempre grandi risultati. Di sicuro il suo migliore è il bronzo raccolto agli Europei del 2008. Gioca un calcio semplice ed immediato con un 4-4-2 vecchia maniera. È un uomo solido e molto preparato.

DIRETTA LAZIO GALATASARAY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lazio Galatasaray sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su DAZN.

LAZIO GALATASARAY: L’ARBITRO

Lazio Galatasaray sarà diretta questa sera allo stadio Olimpico della capitale dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande, un nome di spicco per questo scontro al vertice del girone E di Europa League. Scelta dunque di notevole spessore, ma è giusto presentare più nel dettaglio il signor Carlos Del Cerro Grande, che è nato nella capitale Madrid il 13 marzo 1976, ha debuttato nella Liga spagnola nel 2011 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Basterebbe ricordare che nel corso di questa stagione Carlos Del Cerro Grande ha già arbitrato due partite anche nei gironi di Champions League, tra cui Paris Saint Germain Manchester City 2-0, partita caratterizzata da tre cartellini gialli. In Europa League invece c’è il precedente di Napoli Legia Varsavia 3-0, partita nella quale il fischietto spagnolo estrasse tre cartellini gialli, ma senza espulsioni o calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO GALATASARAY: POCHI CALCOLI!

Lazio Galatasaray, in diretta giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Pochi calcoli da fare per gli uomini allenati da Maurizio Sarri, che dovranno cercare di vincere per prendersi tutta la posta in palio, col primo posto nel girone e la conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione, per evitare i play off contro le terze della Champions che si prospettano più insidiosi che mai.

Non sarà facile visto che il Galatasaray ha preso la testa del girone a partire dalla prima partita vinta contro la Lazio, per poi andare avanti senza subire mai gol in trasferta nella competizione. Una sfida in cui i turchi avranno il vantaggio di due risultati su tre a disposizione, mentre la Lazio dovrà cercare i tre punti in casa col dubbio di Immobile, alle prese con un fastidio al collaterale. Ai biancazzurri basta però l’1-0 per chiudere in testa il girone e ottenere il massimo risultato possibile.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GALATASARAY

Le probabili formazioni della diretta Lazio Galatasaray, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. Risponderà il Galatasaray allenato da Fatih Terim con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Muslera; Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin; Atalay, Kutlu, Antalyali; Akturkoglu, Diagne, Feghouli.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Lazio Galatasaray, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.55 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 5.25 volte l’importo investito.



