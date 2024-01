DIRETTA/ Lazio Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA LAZIO GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come possiamo presentare la diretta di Lazio Genoa Primavera? Ci resta qualche minuto per analizzare le statistiche nel campionato Primavera 1 di biancocelesti e rossoblù finora. La Lazio Primavera sta facendo molto bene in generale, però arriva da due sconfitte e un pareggio che l’hanno rallentata di recente; complessivamente, troviamo i giovani biancocelesti a quota 30 punti in classifica, frutto di otto vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte, con una differenza reti positiva ma in realtà di un soffio (+1), a causa di ventitré gol segnati a fronte dei ventidue invece al passivo.

Il Genoa Primavera dal canto suo è reduce da una vittoria che ha riportato il sereno dopo due sconfitte consecutive, per il Grifone tanti alti e bassi ma una situazione complessivamente dignitosa, perché il Genoa vanta 24 punti in classifica, che sono stati frutto di sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte nelle prime diciotto giornate di campionato, con una differenza reti che è in campo positivo (+4), perché i gol segnati dal Genoa sono ventinove, mentre quelli subiti arrivano a venticinque. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: parola al campo, finalmente la diretta di Lazio Genoa Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LAZIO GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lazio Genoa Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

ALTI E BASSI LIGURI

La diretta Lazio Genoa Primavera, in programma sabato 27 gennaio alle ore 11:00, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I biancocelesti sono reduci da una 2-2 sul campo dell’Hellas Verona che ha fatto rialzare la china ai capitolina, prima sconfitti per 3-1 in casa contro il Cagliari, inutile il gol di Gonzalez.

Il Genoa Primavera invece si presenta a questa partita con l’1-0 al Bologna a dare fiducia e morale dopo le due sconfitte consecutive contro Lecce e Atalanta rispettivamente per 3-2 e 2-0. Un andamento ricco di alti e bassi quello del Grifone che attualmente è undicesimo in classifica a -6 dalla zona playoff.

LAZIO GENOA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Genoa Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. In porta Magro, difesa a tre con Bedini, Dutu e Petta. Giocheranno esterni Coulibaly e Milani mentre Di Tommaso e Bordon agiranno centrali. Davanti Napolitano e Cuzzarella faranno da trequartisti a Sulejmani,

Il Genoa replica con il 4-2-3-1 e con Calvani portiere titolare. Davanti a lui, il quartetto Scaravailli, Abdellaoui, Pittini e Tosi. In mediana Goncalinho e Araboscello mentre Omar, Ekhator e Romano daranno una mano sulla batteria della trequarti all’unica punta Rossi

LAZIO GENOA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Genoa Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.30. Secondo bet365, la X vale 3.35 contro i 2.25 del 2 fisso.

Sembra molto probabile l’Over 2.5 a a 1.67 piuttosto che un Under a 1.99. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.52 e 2.20.

