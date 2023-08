DIRETTA LAZIO GENOA/ Video streaming tv: meglio i biancocelesti nei precedenti (Serie A, oggi 27 agosto 2023)

DIRETTA LAZIO GENOA: I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Lazio Genoa, proviamo a raccontare questa partita dal punto di vista dei suoi precedenti, che ovviamente sono parecchi. Prendendo in esame i dati “sensibili”, possiamo notare che le ultime tre partite le hanno vinte i biancocelesti: 11 gol segnati e 5 subiti (frutto soprattutto di un 4-3 nel maggio 2021), l’ultima all’Olimpico è del dicembre di due anni fa e nel 3-1 casalingo avevano segnato Pedro, Francesco Acerbi e Mattia Zaccagni, il Genoa era solo riuscito ad accorciare le distanze nel finale con un gol di Filippo Melegoni.

Nelle ultime dieci le vittorie del Grifone sono due: nel febbraio 2018 la squadra rossoblu, allenata da Davide Ballardini che era già ex biancoceleste, aveva esultato al 92’ minuto grazie al colpo di testa di Diego Laxalt. In precedenza un altro grande ex della Lazio come Goran Pandev aveva portato in vantaggio il Genoa; quattro minuti più tardi Marco Parolo aveva pareggiato, ma non era bastato. Da notare anche i pochissimi pareggi in epoca recente, e una clamorosa striscia che i liguri hanno aperto tra il settembre 2011 e il febbraio 2015: otto vittorie consecutive, le ultime quattro (e cinque in totale) senza subire gol. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lazio Genoa sarà trasmessa anche tv sui canali della televisione satellitare, con appuntamento riservato agli abbonati e la possibilità di seguire il match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go (per i clienti). Naturalmente la sfida potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video attraverso la piattaforma DAZN (che ha tutti i diritti per mandare in onda le partite di Serie A), attivando il proprio account di su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LAZIO GENOA: CACCIA ALLA PRIMA VITTORIA!

Lazio Genoa, che viene diretta dal signor Livio Marinelli e si gioca alle ore 20:45 di domenica 27 agosto, è valida per la seconda giornata di Serie A 2023-2024. Si affrontano due squadre che hanno perso all’esordio, e dunque vanno a caccia di riscatto: per la Lazio il ko è stato bruciante a Lecce, vantaggio fino a pochi minuti dal termine e poi una traversa colpita da Immobile prima che i salentini ribaltassero il risultato. Maurizio Sarri non le ha mandate a dire, i biancocelesti secondi nell’ultimo campionato hanno bisogno di immediato riscatto e qui allo stadio Olimpico hanno una bella occasione per vincere la loro prima partita.

Attenzione però al Genoa, che ha orgoglio: tornato in Serie A dopo una sola stagione, il Grifone è caduto male contro la Fiorentina sprecando l’esordio casalingo, adesso un’altra partita davvero complicata ma Alberto Gilardino spera almeno di mettere un po’ di benzina nelle gambe e certezze tattiche. Vedremo come si risolverà la diretta di Lazio Genoa; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche valutazione circa le scelte operate dai due allenatori per il match serale allo stadio Olimpico, quindi possiamo prenderci del tempo utile per analizzare in maniera più approfondita le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

Nessuna sorpresa da parte di Sarri per Lazio Genoa: i biancocelesti giocano con il 4-3-3, ci sono due ballottaggi che riguardano la fascia destra di difesa, dove Manuel Lazzari resta favorito su Hysaj, e il centrocampo con Kamada che comunque parte in vantaggio su Matias Vecino, mentre Rovella ancora una volta farà panchina a Cataldi. Casale e Alessio Romagnoli i due centrali difensivi davanti al portiere Provedel; Marusic opererà a sinistra, il centrocampo sarà completato da Luis Alberto mentre in attacco avremo il solito tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni aspettando eventualmente che Castellanos abbia le sue occasioni.

In vista della diretta Lazio Genoa ci sono già delle indisponibilità nel Genoa, che Gilardino schiera con il 3-4-2-1: a protezione del portiere Josep Martinez abbiamo una linea difensiva formata da Biraschi, Bani e Dragusin, ad alzarsi verso il centrocampo sulle corsie laterali saranno invece Frendrup a destra e Martin a sinistra. In mezzo al campo Thorsby, che dopo aver giocato con la Sampdoria conosce l’altra luce della lanterna, fa coppia con l’esperto Badelj, che gioca questa partita da ex; un altro volto nuovo, il grande acquisto Malinovskyi, si piazza sulla trequarti in compagnia di Gudmundsson e i due saranno i supporti per Retegui, a caccia del primo gol in Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta Lazio Genoa possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la seconda giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra biancoceleste vi farebbe guadagnare 1,57 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione rossoblu, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 5,75 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











