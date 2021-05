Diretta Lazio Genoa/ Streaming video tv: Inzaghi per la Champions (Serie A)

DIRETTA LAZIO GENOA: PER I LAZIALI “3” PUNTI OBBLIGATI

Lazio Genoa, in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 12.30 di oggi, domenica 2 maggio 2021, sarà il lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A, che si annuncia assai importante per entrambe le formazioni. Arriviamo infatti alla diretta di Lazio Genoa sulla scia dello scorso turno, che ha portato ai biancocelesti di Simone Inzaghi una grande vittoria per 3-0 ai danni del Milan e al Grifone di Davide Ballardini un prezioso successo per 2-0 contro lo Spezia in un derby ligure delicatissimo per la salvezza.

Questo significa che la Lazio è ancora pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, considerando pure che ha una partita da recuperare: per tenere vivo l’inseguimento, tuttavia, servirà vincere anche oggi, in una partita solo sulla carta più facile, dal momento che il Genoa deve ancora conquistare la salvezza, anche se la citata vittoria sullo Spezia avvicina i rossoblù al traguardo. La posta in palio sarà comunque molto alta in un lunch match di conseguenza tutto da seguire: che cosa succederà oggi all’Olimpico in Lazio Genoa?

DIRETTA LAZIO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Genoa sarà garantita per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione sul canale Dazn 1, numero 209. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tre partite a ogni giornata di Serie A in diretta streaming video, tra le quali come sempre il lunch match della domenica.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Lazio Genoa. Tra i biancocelesti spicca l’assenza per squalifica di Acerbi, che dovrebbe essere sostituito da Hoedt. Per il resto sembrano esserci pochi dubbi nel 3-5-2 di mister Simone Inzaghi: Reina in porta, Marusic e Radu per completare la difesa a tre; nel cuore della mediana Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, a destra Lazzari, a sinistra c’è forse l’unico vero dubbio tra Lulic e Fares mentre in attacco ci sarà la coppia formata da Correa ed Immobile, devastanti contro il Milan. Modulo 3-5-2 per il Genoa di Davide Ballardini, che ha invece squalificato il grande ex Pandev. In difesa Masiello, Radovanovic e Criscito davanti al portiere Perin; gli esterni saranno Biraschi a destra e Zappacosta a sinistra, mentre nel cuore del centrocampo agiranno Strootman, Badelj e uno tra Zajc e Pjaca, con cui l’atteggiamento sarebbe più offensivo. Infine in attacco Destro, Scamacca e Shomurodov sono in tre per due maglie a disposizione.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Lazio Genoa in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è senza dubbio favorito ed è infatti quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio e dunque di segno X e fino a ben 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso naturalmente di vittoria esterna del Genoa.



