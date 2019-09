Diretta Lazio Genoa/ Streaming video tv: quote, risultato scontato? (Serie A)

Lazio Genoa, diretta da Pairetto, si gioca domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, e sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Biancocelesti a caccia di riscatto dopo il ko in casa dell’Inter che ha messo in mostra un copione già visto nell’avvio di campionato della squadra di Simone Inzaghi. Sprazzi di bel gioco e diverse occasioni da gol mancate, col portiere interista Handanovic che si è preso la palma di migliore in campo del match. Ma alla fine i tre punti sono andati agli avversari, come era già successo contro la Spal e in Europa League contro il Cluj. La Lazio per riprendere la sua marcia si ritroverà di fronte quella che negli ultimi anni è stata una vera e propria bestia nera, un Genoa che dopo un avvio brillante in questa Serie A, dopo la sosta ha stentato maggiormente. La squadra di Andreazzoli nel turno infrasettimanale è tornata a fare punti, pareggiando senza reti in casa contro il Bologna. I Grifoni però non hanno convinto appieno, con i felsinei che hanno sbagliato un calcio di rigore: il gioco d’attacco del Genoa, che anche in estate aveva destato ammirazione, sembra essersi almeno momentaneamente smarrito.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LAZIO GENOA

La diretta tv di Lazio Genoa sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lazio Genoa, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 3-5-2 per la Lazio allenata da Simone Inzaghi, in campo con: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. 3-5-2 per il Genoa guidato in panchina da Aurelio Andreazzoli, schierato con: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lazio Genoa, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella bianconera: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.45 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 7.00 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 4.75 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.55 e under 2.5 quotato 2.50.



