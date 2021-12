Diretta Lazio Genoa/ Streaming video tv: tre punti per uscire dalla crisi (Serie A)

DIRETTA LAZIO GENOA: SHEVA NON PUÒ PERDERE ANCORA!

Lazio Genoa, in diretta venerdì 17 dicembre alle ore 18:30 dallo stadio Olimpico di Roma, sarà valevole per la diciottesima giornata di Serie A. La Lazio è reduce dalla sconfitta subita al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in cui la gara si è conclusa con il punteggio di 2-1. La squadra di Maurizio Sarri non sta vivendo un periodo facile, infatti nelle ultime cinque giornate di campionato ha perso tre partite, pareggiato una e vinto solamente una volta, in occasione dell’1-3 in casa della Sampdoria. Questi risultati hanno fatto scivolare i biancocelesti in nona posizione.

Il Genoa arriva alla sfida di Roma, dopo la sconfitta nel derby della Lanterna, terminato 1-3 in favore della Sampdoria. Nell’ultima sfida, Andriy Shevchenko ha trovato il primo gol da quando è seduto sulla panchina del Grifone, ma insegue ancora un successo, con l’unica vittoria che risale allo scorso 12 settembre, quando alla guida del Genoa c’era Ballardini. I liguri sono in terzultima posizione con dieci punti, e nelle ultime cinque giornate hanno perso quattro gare e pareggiato 0-0 contro l’Udinese. Nell’ultimo scontro tra le due squadre, risalente allo scorso maggio, la Lazio si è imposta con il punteggio di 4-3.

LAZIO GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Lazio Genoa di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO GENOA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lazio Genoa, le quali scenderanno in campo per disputare la diciottesima giornata di Serie A. L’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, potrà contare sul rientro dalla squalifica di Milinkovic-Savic, il serbo potrebbe essere affiancato a centrocampo da Basic, con Luis Alberto che resterebbe ancora fuori dalla formazione titolare. Ecco i probabili undici titolari della Lazio, schierati con il modulo 4-3-3: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

In casa Genoa, il tecnico Andriy Shevchenko, potrebbe proporre la coppia d’attacco Pandev-Destro, con quest’ultimo che tornerebbe a giocare dal primo minuto dopo i recenti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. I rossoblù dovrebbero essere disposti con il solito modulo, il 3-5-2, questa la probabile formazione titolare: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Ghiglione; Pandev, Destro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Lazio Genoa di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il successo della Lazio, abbinato al segno 1, quotato 1.40. Sembra difficile un risultato finale di parità, con il segno X proposto a 4.75. Poco probabile la vittoria del Genoa, con il segno 2, quotato 7.25.

