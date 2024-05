DIRETTA/ Lazio Inter Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 11 maggio 2024)

DIRETTA LAZIO INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre sta per cominciare la diretta di Lazio Inter Primavera, cerchiamo di analizzare la stagione delle due formazioni che daranno vita a quello che sarà senz’altro il big-match della 33^ giornata. La Lazio Primavera in realtà non vince da tre giornate, con due pareggi e una sconfitta che comunque non ridimensionano un campionato che vedrà i biancocelesti disputare i playoff per lo scudetto grazie a un rendimento complessivo di ben quindici vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte che hanno portato finora 55 punti in classifica.

DIRETTA/ Cagliari Genoa Primavera (risultato finale 2-1): aggancio in classifica! (oggi 11 maggio 2024)

La capolista Inter Primavera è invece già certa di un posto fra le prime due e quindi alle semifinali scudetto, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate per blindare definitivamente una posizione di spicco. Il bottino complessivo dei giovani nerazzurri è di 64 punti, ottenuti tramite diciassette vittorie, tredici pareggi e solamente due sconfitte. I numeri ci dicono questo per presentare il big-match odierno, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Lazio Inter Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Sampdoria Empoli Primavera/ Streaming video tv: per la salvezza (oggi 11 maggio 2024)

DIRETTA LAZIO INTER PRIMAVERA: COME SEGUIRE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Naturalmente è grande l’attesa per il big-match del penultimo turno del massimo campionato giovanile, allora ricordiamo che la diretta tv di Lazio Inter Primavera sarà garantita come al solito in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Di conseguenza, saranno il sito Internet oppure l’applicazione proprio di Sportitalia a garantire oggi la diretta streaming video di Lazio Inter Primavera.

RIFLETTORI SUL BIG-MATCH

La sfida di cartello della trentatreesima giornata ci attende alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 11 maggio 2024: parliamo della diretta di Lazio Inter Primavera, una partita imperdibile come è normale che sia quando si affrontano due delle prime quattro della classifica. Tuttavia, dobbiamo anche evidenziare che il destino di biancocelesti e nerazzurri è già in gran parte definito, quindi la diretta di Lazio Inter Primavera sarà soprattutto un test di lusso verso i playoff. I padroni di casa hanno 55 punti e hanno già un posto garantito nel primo turno, dopo il pareggio nel derby contro la Roma di settimana scorsa resta da definire solo l’esatta posizione.

Diretta Atalanta Verona Primavera/ Streaming video tv: rilancio orobico? (oggi 11 maggio 2024)

Discorso ancora migliore per la capolista Inter Primavera, che arriva da un pareggio contro il Verona che ha spezzato una serie di quattro vittorie consecutive. I nerazzurri comunque sono matematicamente certi di chiudere nelle prime due posizioni e quindi di entrare nei playoff già nelle semifinali, saltando il primo turno: adesso però si punta a chiudere al primo posto, sia per la soddisfazione sia perché potrebbe dare un lieve ulteriore vantaggio a chi ci riuscirà. Per il momento pensiamo ad oggi: potrebbe esserci davvero un bello spettacolo nella diretta di Lazio Inter Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER PRIMAVERA

È doveroso adesso dare uno sguardo anche alle notizie sulle probabili formazioni per la diretta di Lazio Inter Primavera. Stefano Sanderra potrebbe presentare i padroni di casa biancocelesti secondo un modulo 4-3-3 nel quale indichiamo gli undici possibili titolari: il portiere Magro; la difesa a quattro formata da Zazza, Ruggeri, Dutu e Milani; a centrocampo il terzetto composto da Di Tommaso, Bordon e Sardo; infine il tridente d’attacco con le ali Coppelli a destra e Fernandes a sinistra, ai fianchi del centravanti Sulejmani.

La replica della capolista nerazzurra e del suo allenatore Cristian Chivu dovrebbe riservarci uno speculare modulo 4-3-3, quindi tatticamente sarebbe una sfida a “scacchi”: il portiere dell’Inter è Calligaris, protetto dai quattro difensori Aidoo, Stante, Alexiou e Cocchi; a centrocampo invece i nerazzurri potrebbero vedere come titolari Akinsanmiro, capitan Stankovic e Di Maggio; infine, ecco in attacco il centravanti Sarr e ai suoi fianchi Kamate come esterno destro e l’ala sinistra Owusu.











© RIPRODUZIONE RISERVATA