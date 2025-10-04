Diretta Lazio Inter Primavera, streaming video tv: alla ricerca di un successo per ribaltare questo avvio di stagione per entrambe (4 ottobre 2025)

DIRETTA LAZIO INTER PRIMAVERA, SITUAZIONI DIFFICILI

Due avvii molto difficoltosi e un match che potrebbe sbloccare definitivamente la stagione di un delle squadre. La diretta Lazio Inter Primavera verrà disputato proprio questo sabato 4 ottobre 2025 alle ore 11:00.

La Lazio aveva iniziato come peggio non poteva con due sconfitte consecutive tra Genoa e Cagliari, salvo poi riscattarsi contro Bologna e Cremonese. Successivamente è arrivato un solo punto tra il ko col Monza e il pari col Lecce.

DIRETTA/ Inter Slavia Praga (risultato finale 3-0): Esposito sfiora il poker! (30 settembre 2025)

L’Inter ha vinto solamente la prima partita di campionato con il Monza. Da quel 16 agosto sono arrivati solo pareggi (Cesena, Parma e Atalanta) e sconfitte, tra cui quella nell’ultimo turno di Serie A con la Juventus in casa per 3-1.

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lazio Inter Primavera potrete farlo gratuitamente su Sportitalia. Stesso discorso per la diretta streaming, offerta dall’applicazione e sito web di Sportitalia.

DIRETTA/ Inter Primavera Slavia Praga (risultato finale 2-2): beffardo pareggio di Naskos (30 settembre 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER PRIMAVERA

La Lazio Primavera giocherà con il modulo 4-3-3 con Bosi in porta, pacchetto arretrato composto da Ferrari, Bordon, Bordoni e Trifelli con il centrocampo composto da Gelli, Cristo e Baldi più Serra e Cuzzarella esterni più Sulejmani punta.

Stesso identico assetto tattico per l’Inter Primavera con Farronato tra i pali, difeso da Della Mora, Bovio, Nenna e Williamson. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Zanchetta, Zarate Hidalgo e Venturini mentre in attacco Romano, Kuulis e Pinotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LAZIO INTER PRIMAVERA

Parte con i favori del pronostico l’Inter Primavera a 1.87 contro l’1 fisso per la Lazio a 3.50 e il pareggio leggermente più alto a 3.60. Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.78.

Stadio San Siro venduto a Inter e Milan grazie all’ok del consiglio comunale/ Ecco il progetto delle società