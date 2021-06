Diretta Lazio Inter Primavera/ Streaming video tv: per il riscatto

DIRETTA LAZIO INTER: PADRONI DI CASA A FONDO CLASSIFICA…

Lazio Inter Primavera, in diretta con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 9 giugno 2021, si gioca per la ventottesima giornata del Campionato Primavera 1, che ci propone l’ennesimo turno infrasettimanale per avvicinarsi sempre di più alla fine di una stagione resa molto difficile dalla pandemia di Coronavirus. Per presentare la diretta di Lazio Inter Primavera, bisogna inevitabilmente ricordare che biancocelesti e nerazzurri arrivano da un weekend difficile, nel quale la Lazio ha perso per 4-3 sul campo del Cagliari mentre l’Inter è stata clamorosamente sconfitta in casa per 2-3 dall’Empoli. Di conseguenza l’Inter Primavera è rimasta ferma a quota 50 punti in classifica e ha perso il primato, scivolando in seconda posizione.

DIRETTA/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato 0-0) streaming video: manca il gol

Per la Lazio invece questo è un campionato tutto in salita, come certifica il quindicesimo e penultimo posto a quota 19 punti in classifica, sull’orlo della retrocessione. Ospiti dunque favoriti in Lazio Inter Primavera: andrà davvero così?

DIRETTA LAZIO INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Inter Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

DIRETTA/ Atalanta Genoa Primavera (risultato finale 2-1): Cortinovis spinge la Dea!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER PRIMAVERA

Diamo adesso naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni di Lazio Inter Primavera. I biancocelesti di mister Menichini potrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-3: in porta Furlanetto e davanti a lui ecco la difesa a quattro con Novella, Floriani, Franco e Armini da destra a sinistra; a centrocampo i titolari potrebbero essere Marino, Bertini e Ferrante; infine il tridente d’attacco con Castigliani e Moro ali a supporto del centravanti Tare. I nerazzurri di mister Madonna potrebbero invece scendere in campo con un modulo 3-5-2: Youte Kinkoue, Moretti e Sottini nella difesa a tre davanti al portiere Stankovic; folta mediana a cinque uomini fomrata da destra a sinistra da Zanotti, Boscolo Chio, Sangalli, Wieser e Vizzoni; infine il tandem d’attacco potrebbe vedere titolari Oristanio e Satriano.

Diretta Empoli Torino Primavera/ Streaming video tv: toscani protagonisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA