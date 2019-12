Diretta Lazio Inter Primavera/ Streaming video tv: scontro a metà classifica

Lazio Inter primavera, diretta dall’arbitro Federico Longo, oggi sabato 7 dicembre 2019 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Momento delicato per i biancocelesti che sembravano usciti dalla crisi con la brillante vittoria nel derby contro la Roma, una sfida che la Primavera laziale non vinceva da quasi 5 anni e che aveva regalato grande entusiasmo. A Torino però contro i granata è arrivato un passo indietro dal punto di vista del gioco e soprattutto del risultato, con la Lazio sconfitta di misura e di nuovo pericolosamente vicina alla zona retrocessione, sorpassata di un punto proprio dai granata. L‘Inter primavera invece contro Chievo e Bologna ha inanellato due importanti vittorie consecutive, riagganciando la Roma al quarto posto in classifica. I nerazzurri non sono riusciti a tenere il passo delle battistrada, con i campioni d’Italia dell’Atalanta e le rivelazioni Cagliari e Genoa per il momento irraggiungibili. L’Inter sembra però riuscita ad accelerare il passo e ora chiederà conferme in casa di una Lazio che non potrà però sbagliare di nuovo per non veder sfumare definitivamente l’effetto derby.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Inter primavera, match previsto sabato 7 dicembre 2019 alle ore 11.00, valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Lazio Inter primavera, sabato 7 dicembre 2019, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. La Lazio primavera allenata da Leonardo Menichini sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Furlanetto, De Angelis, Petricca, Bertini, Armin, Kalaj, Shehy, Anderson, Zilli, Moro, Falbo. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso:Marocco, Peruzzi, Cipriano, Kaziewicz, Shoti, Cesaroni, Moschini, Czyz, Cerbara, Russo. Risponderà l’Inter primavera guidata in panchina da Armando Madonna con un 3-4-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Stankovic; Vaghi, Ntube, Pirola; Persyn, Boscolo Chio, Schirò, Colombini; Oristanio; Vergani, Mulattieri. Questi i calciatori disponibili in panchina: Tononi, Moretti, Kinkoue, Cortinovis, Burgio, Vezzoni, Sami, Attys, Gianelli, Squizzato, Fonseca.



