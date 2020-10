Diretta Lazio Inter/ Streaming video DAZN: super sfida all’Olimpico! (Serie A)

DIRETTA LAZIO INTER: CONTE NON VUOLE FERMARSI!

Lazio Inter, che sarà diretta dal signor Marco Guida, si gioca alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre ed è uno dei big match nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. I nerazzurri al momento volano: con il netto 5-2 di Benevento hanno già segnato 9 gol nei primi due turni del torneo, hanno subito un po’ troppo ma nel complesso stanno dimostrando di essere quella corazzata che veniva messa in cima alla lista delle candidate allo scudetto, e si sta confermando sul campo. Antonio Conte affronta sul campo un testa davvero importante soprattutto per l’autostima e la durezza mentale della sua squadra: la Lazio è uscita ridimensionata dalla prima grande sfida della stagione, perdendo nettamente contro l’Atalanta (in casa) e dunque dovendo immediatamente riscattarsi, per la fiducia e per non rimanere già troppo indietro in classifica. Ci aspettiamo comunque un bello spettacolo nella diretta di Lazio Inter; vedremo presto come andranno le cose, intanto possiamo fare una breve valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni allo stadio Olimpico.

DIRETTA LAZIO INTER IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Inter non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie A è infatti in esclusiva sul portale DAZN, che ancora una volta fornisce tre partite per ogni giornata del massimo campionato. Bisognerà dunque essere in possesso di un abbonamento per seguire gli eventi in diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

Nelle probabili formazioni di Lazio Inter notiamo che Simone Inzaghi dovrebbe puntare sul consueto 3-5-2, e anche come giocatori non cambia: il classico ballottaggio riguarda Joaquin Correa e Caicedo per affiancare Immobile, per il resto poche alternative se non forse Jordan Lukaku per sostituire Marusic a sinistra, sull’altro versante giocherà Manuel Lazzari con un centrocampo nel quale Lucas Leiva sarà come sempre supportato da Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. In difesa invece è ancora out Luiz Felipe: Bastos contende il posto a Patric, confermati Acerbi e Stefan Radu così come ovviamente il portiere albanese Strakosha. Modulo speculare per l’Inter, ma Conte dovrebbe avanzare la posizione di Vidal: il cileno sarà eventualmente il trequartista alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, è in competizione con Eriksen mentre in mezzo al campo i grandi favoriti sono sempre Barella e Brozovic, che terranno la zona mediana avendo il contributo di Hakimi e Ashley Young, impiegati sulle corsie laterali e dunque con il compito di percorrere le fasce avanti e indietro. Davanti al portiere sloveno Handanovic, Danilo D’Ambrosio è favorito su Skriniar; De Vrij comanderà il reparto arretrato con Alessandro Bastoni che lo completerà.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Lazio Inter è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella ospite: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,20 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 3,05 che accompagna il segno 1 per il successo dei padroni di casa. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte la giocata con questo bookmaker.



