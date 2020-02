Diretta Lazio Inter/ Streaming video tv: grande sfida da scudetto (Serie A)

Lazio Inter, che sarà diretta dal signor Rocchi, è il big match nella 24^ giornata della Serie A 2019-2020: alle ore 20:45 le due squadre, conoscendo già il risultato della Juventus, si giocano una fetta di scudetto in una sfida diretta che allo stadio Olimpico potrebbe mantenere le cose al loro posto – ma facendo perdere punti a entrambi – valere il sorpasso da parte dei biancocelesti oppure lanciare i nerazzurri a +4, assestando un duro colpo agli avversari. La Lazio non si ferma più: non perde da 18 partite – proprio dall’andata contro l’Inter – e ha infilato una serie di vittorie, ultima delle quali quella di Parma, che le ha consentito di arrivare davvero a giocarsi lo scudetto. Grande lavoro quello di Simone Inzaghi che al quarto anno in panchina ha finalmente sviluppato un progetto vincente, concreto e divertente; battere questa sera Antonio Conte sarebbe come sublimarlo, ma l’Inter ha una striscia positiva di 16 partite (ultimo ok quello contro la Juventus) e ha dato una straordinaria dimostrazione di forza nel derby, andando sotto 0-2 nel primo tempo ma riuscendo a ribaltarlo, con due gol in due minuti che hanno dato l’esatta misura di quello che la squadra sia in grado di fare come carattere e mentalità. Siamo pronti a gustarci un’entusiasmante diretta di Lazio Inter, ma nel frattempo possiamo anche fare una breve valutazione su quelle che saranno le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Inter viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A che trovate ai numeri 201 e 202 del decoder; l’appuntamento è riservato in esclusiva agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno come sempre attivare l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – e seguire questa partita di campionato in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

In Lazio Inter le scelte di Simone Inzaghi sembrano fissate: un dubbio potenziale perchè Lulic è finito sotto i ferri (assenza pesante anche per le prossime partite) e dunque la maglia a sinistra sarà per forza di cose di Jony, mentre davanti Joaquin Correa potrebbe tornare dal primo minuto anche se sarà difficile rinunciare a questo Caicedo. Per il resto, tutto confermato: naturalmente Immobile fa la prima punta, a destra si rivede Manuel Lazzari mentre in mezzo chiaramente avremo Lucas Leiva a dirigere il traffico con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto schierati sulle mezzali. In difesa Luiz Felipe sembra essere favorito su Bastos e Patric, con Acerbi ovviamente leader del reparto e Stefan Radu a completarlo insieme al portiere Strakosha. L’Inter sarà ancora senza Handanovic: Padelli deve nuovamente difendere la porta, davanti a lui Alessandro Bastoni è favorito su Godin mentre il grande ex De Vrij e Skriniar sono ovviamente confermati. Sensi cerca spazio in mediana ma Conte potrebbe puntare su Eriksen dal primo minuto; il danese sarebbe una delle due mezzali con Barella dall’altra parte, Brozovic il playmaker di una squadra che dopo due giornate di squalifica ritrova Lautaro Martinez, dunque in panchina finisce Alexis Sanchez e il Toro tornerà a formare la coppia d’oro con Romelu Lukaku.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio Inter è in grande equilibrio anche per quanto riguarda le quote: secondo l’agenzia di scommesse Snai il vantaggio nel pronostico sorride ai biancocelesti ma per un’incollatura, visto che il segno 1 per la loro vittoria vale 2,35 volte la somma giocata mentre il segno 2 per il successo dei nerazzurri vi permetterebbe di guadagnare 2,85 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 la somma puntata con questo bookmaker.



