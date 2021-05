DIRETTA/ Lazio Juventus Primavera video streaming tv: oggi è il decimo incrocio

DIRETTA LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Lazio Juventus Primavera, ci pare doveroso dare un occhio anche allo storico che i due club condividono, alla vigilia della 23^ giornata di campionato. Tabella alla mano possiamo oggi raccontare di 9 precedenti ufficiali, questi segnati dal 2007 a oggi per il Torneo di Viareggio, come la Coppa Italia e la Supercoppa nazionale (finale nel 2014 con successo bianconero), oltre che nel campionato. Il bilancio complessivo di tale scontro ci ricorda di 4 successi dei bianconeri e tre sole vittorie dei biancocelesti, con anche 2 pareggi. Va dunque aggiunto che l’ultimo testa a testa occorso tra Lazio e Juventus Primavera risale naturalmente al turno di andata del campionato ancora in corso e dunque alla 8^ giornata. Allora fu bella vittoria dei piemontesi in casa, con il risultato di 2-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA: AQUILOTTI IN DIFFICOLTÀ

Lazio Juventus Primavera, in diretta lunedì 17 maggio 2021 alle ore 15.00 presso il Campo Mirko Fersini, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Biancazzurri nei guai dopo le ultime due sconfitte in campionato contro Milan e Bologna che hanno permesso al Torino penultimo di riagganciare la formazione capitolina al terzultimo posto, in zona play out.

Per potersi giocare la permanenza in massima serie almeno allo spareggio la Lazio dovrà provare a scuotersi contro una Juventus che è comunque molto avanti in classifica, al quarto dopo con il doppio dei punti rispetto ai diretti avversari di giornata, 38 contro 19. Per la Juventus Primavera l‘obiettivo è ora il raggiungimento dei play off, con 3 punti di vantaggio sul Milan settimo che al momento non garantiscono i bianconeri nella corsa. La Lazio però non può permettersi di lasciare altri punti per strada con disinvoltura, altrimenti l’incubo della retrocessione, al netto dei progetti di ampliamento del campionato Primavera 1 da 16 a 18 squadra, si farebbe davvero concreto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Lazio e Juventus Primavera presso il campo Mirko Fersini. I padroni di casa allenati da Leonardo Menichini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Furlanetto; Novella, Adeagbo, Armini, T. Marino; Bertini, Franco, A. Marino; Czyz; Castigliani, Raul Moro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Bonatti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Lazio e Juventus Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.40 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

