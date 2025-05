DIRETTA LAZIO JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo arrivati a pochi minuti dal fischio di inizio della diretta di Lazio Juventus, quindi il momento in cui si può parlare di numeri e dati che aiuteranno i nostri lettori a capire innanzitutto i trend delle due compagini, ma anche per vedere chi avrà il favore del pronostico da un punto di vista numerico. Iniziamo dai biancocelesti, squadra che sta vivendo un momento di flessione dove la difesa subisce in media 1,6 reti nelle ultime tre partite. Questo non aiuta a raccogliere punti e infatti la media si è abbassata a 1,2 in questo trittico di partite. La Juventus naviga in acque simili, sopratutto la difesa sembra essersi arenata perché è passata da 0,6 gol subiti in stagione agli 1,2 di adesso. Il doppio il che non permette ai bianconeri di guadagnare molti più punti della Lazio, solo 0,1 in più rispetto ai capitolini.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Como a al decimo posto! Diretta gol live score 36^ giornata (10 maggio 2025)

Questo ci porta a pensare che siamo di fronte a due compagini in difficoltà e il risultato X potrebbe essere quello più gettonato, come dicono anche i principali bookmakers che mettono questo segno al 29%. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lazio Juventus, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live della sfida. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Mckennie; Kolo Muani. All. Tudor. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Como Cagliari (risultato finale 3-1): Cutrone cala il tris! (Serie A, 10 maggio 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA LAZIO JUVENTUS: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La sfida-Champions in programma con la diretta Lazio Juventus è visibile solamente su un’unica piattaforma, ovvero DAZN. E’ quindi necessario essere abbonati oppure iscriversi al fine di seguire la partita in ogni suo istante tramite l’applicazione, il sito o, per chi possiede Tivùsat, in televisione sul canale Zona Dazn 214.

SQUADRE VICINE IN CLASSIFICA

Inizia sabato 10 maggio 2025 alle ore 18:00 la diretta Lazio Juventus. Presso lo Stadio Olimpico di Roma c’è grande attesa per quello che si prospetta un duello davvero combattuto al fine di ritagliarsi un posto valido per l’accesso alla più importante delle Coppe Europee, ovvero la Champions League. Sia i biancocelesti che i bianconeri sono al momento appaiate a sessantatre punti nella classifica della Serie A, proprio come anche la Roma, ma la Vecchia Signora si piazza già in quarta posizione. Gli scontri diretti stanno dunque facendo la differenza in campionato così da delineare quale club si qualificherà ad una determinata competizione piuttosto che un’altra.

Evaristo Beccalossi, 47 giorni in coma/ La moglie: “I medici ci hanno detto che poteva morire”

Battuto l’Empoli di misura ed in trasferta nell’ultima giornata, i laziali non vogliono smettere di sognare e non hanno dunque l’intenzione di accontentarsi rispetto al sesto posto ora occupato e valevole per l’accesso alla Conference League. La Juve di mister Tudor ha invece rallentato di recente pareggiando con il Bologna al Dall’Ara in un altro importante match d’alta classifica, visto che i Felsinei inseguono a distanza di un solo punto. Attenzione dunque anche alle inseguitrici come i rossoblu del tecnico Italiano.

DIRETTA LAZIO JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se consideriamo squalificati ed indisponibili, allora possiamo evidenziare quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Lazio Juventus a partire dalle scelte di mister Baroni per i suoi biancocelesti, i quali dovrebbero presentarsi dal primo minuto usando il 4-2-3-1 con Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos. Il modulo 3-4-3 con Di Gregorio, Savona, Veiga, Kalulu, Weah, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceicao, N. Gonzalez e Kolo Mouani sembra invece essere l’opzione che verrà adottata dal tecnico Tudor per impostare i suoi bianconeri almeno in avvio.

DIRETTA LAZIO JUVENTUS, LE QUOTE

Pur assegnando un vantaggio ai padroni di casa, i bookmakers offrono delle quote abbastanza simili per l’esito finale della diretta Lazio Juventus. I biancocelesti hanno sì le opportunità maggiori di aggiudicarsi il successo ed i tre punti in palio come suggerito dall’1 fissato a 2.45 per esempio da Sisal ma le chances di vittoria dei bianconeri non sono poi così inferiori se teniamo conto del segno 2 quotato a 3.00. Al momento il punteggio meno gettonato rimane il pareggio, con l’x posto infatti a 3.25 dall’agenzia di scommesse sportive.