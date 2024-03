Diretta/ Lazio Juventus, streaming video tv: la prima ufficiale di Tudor (30 marzo 2024)

DIRETTA LAZIO JUVENTUS, TUDOR SFIDA IL PASSATO

La diretta Lazio Juventus, in programma sabato 30 marzo alle ore 18:00, racconta della 30esima giornata di Serie A. I biancocelesti hanno da poco salutato Sarri per accogliere Tudor. Complice fu il ko di contro l’Udinese per 2-1, la goccia che ha fatto traboccare dell’ormai ex tecnico della Lazio.

La Juventus continua ad avere troppi basi e pochi alti. Negli ultimi due turni di Serie A infatti c’è stato un doppio pareggio: prima 2-2 con l’Atalanta e successivamente 0-0 a Genova che non hanno smosso più di tanto le ambizioni e la classifica della Vecchia Signora che stasera vorrà rifarsi.

LAZIO JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lazio Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Lazio Juventus sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

LAZIO JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Juventus vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Provedel, difesa a quattro con Lazzari, Gila, Romagnoli e Hysaj. A centrocampo troveranno spazio Vecino, Cataldi e Luis Alberto lasciando così il tridente offensivo Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

I bianconeri rispondono col 3-5-2. Tra i pali Szczesny, difesa a tre con Gatti, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo spazio per quanto riguarda Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot e Cambiaso. In attacco pochi dubbi viste le assenze e dunque riecco Milik con Chiesa.

LAZIO JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Juventus danno favorita la squadra ospite a 2.40. Secondo bet365, la X sta a 3.30 mentre l’ 1 fisso a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 2 mentre l’Under è a 1.89. Infine Gol a 1.75 mentre per quanto concerne il suo contrario ovvero l’Under è a 2.

