DIRETTA/ Lazio Juventus video streaming tv: è quasi un tabù per i biancocelesti

DIRETTA LAZIO JUVENTUS: TESTA A TESTA

Sfida superclassica del campionato italiano, nella diretta di Lazio Juventus le due formazioni si affronteranno per la 158esima volta nella massima serie, bilancio generale nettamente favorevole alla Juventus con 85 vittorie contro le 34 affermazioni laziali e 38 pareggi. A Roma situazione un po’ meno severa per i biancazzurri, vincenti 25 volte in casa contro i bianconeri a fronte di 19 pareggi e 34 sconfitte. Tra il 2005 e il 2019 Lazio mai vincente in casa contro la Juventus, in una striscia fatta di tre pareggi e ben undici vittorie bianconere.

Ecografia terzo trimestre riduce rischi parto podalico/ E calano cesarei d'emergenza

La Juventus ha vinto anche l’ultimo precedente a Roma, 0-2 con due rigori trasformati da Bonucci il 20 novembre 2021. La Lazio ha vinto invece il confronto casalingo con i bianconeri per l’ultima volta in occasione del 3-1 del 7 dicembre 2019. Nel match d’andata a Torino netta vittoria juventina col punteggio di 3-0 in quello che era stato l’ultimo match prima della sosta per i Mondiali in Qatar. (agg. di Fabio Belli)

Francia, 34% acqua potabile è contaminata/ "C'è fungicida potenzialmente cancerogeno"

LAZIO JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Lazio Juventus sarà visibile sia solo su Dazn. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile. Se invece la si vuole vedere attraverso l’emittente televisiva, anche qui previo abbonamento al pacchetto Calcio.

La visione della diretta Lazio Juventus è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Daznsu smart tv, computer, smartphone, tablet o console.

"Tesla viola privacy dei clienti"/ Video telecamere di bordo condivisi tra dipendenti

PER IL 2° POSTO!

La diretta Lazio Juventus, sfida in programma sabato 8 aprile alle ore 20:45, chiuderà la giornata del weekend che combacia con la Pasqua. I capitolini vorranno dare continuità al bel momento dopo le vittorie con la Roma nel derby della Città Eterna e il 2-0 esterno inflitto al Monza. I bianconeri invece sono reduci dall’1-1 di Coppa Italia contro l’Inter in occasione dell’andata delle semifinali. In campionato la Juventus non perde dall’1-0 di Roma contro i giallorossi, vincendo con Sampdoria, Inter e Verona più il doppio confronto con il Friburgo in Europa League.

Le partite in casa per la Lazio hanno fruttato 27 punti in 14 partite, sesto miglior risultato nel nostro campionato. Vittoria nel derby a parte, considerando appunto il fattore campo a livello di formalità, negli ultimi scontri casalinghi sono arrivati risultati altalenanti: dalla vittoria con il Milan alla sconfitta con l’Atalanta passando per il pari con la Fiorentina e i tre punti presi alla Sampdoria. La Juventus in trasferta invece ha raccolto meno punti solo di Napoli, Lazio e Atalanta. Europa a parte, nelle ultime cinque gare esterne di Serie A i bianconeri sono riusciti a mettere a referto 9 punti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Lazio Juventus vedono i biancocelesti schierarsi col consueto 4-3-3 di Sarri. Provedel in porta, Marusic a destra con Hysaj a sinistra e il duo Casale-Romagnoli al centro della difesa. Nella zona nevralgica del campo Milinkovic-Savic e Luis Alberto supporteranno ai lati Cataldi. In avanti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Risposta della Juvetnus con il 3-5-2. Szczesny tra i pali, pacchetto arretrato con Gatti, Bremer e Danilo. Sulle fasce Cuadrado e Kostic mentre Fagioli, Locatelli e Rabiot presiederanno in mezzo. In avanti Di Maria farà coppia con Dusan Vlahovic.











© RIPRODUZIONE RISERVATA