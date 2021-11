DIRETTA/ Lazio Juventus video streaming tv: la lunga storia della partita

DIRETTA LAZIO JUVENTUS: TESTA A TESTA

La diretta Lazio Juventus si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma per 77 volte. Il bilancio è in leggero favore dei bianconeri che hanno vinto 33 volte rispetto alle 25 dei biancocelesti mentre sono 19 i pareggi. Va detto però che in questa stagione la Lazio di Maurizio Sarri, grande ex di turno, è ancora imbattuta in Serie A. L’ultimo precedente brucia ancora ai bianconeri che erano andati avanti con Cristiano Ronaldo dopo 15 minuti e si erano fatti pareggiare a tempo scaduto da un gol di Felipe Caicedo poi passato al Genoa. La Lazio non vince in casa contro i bianconeri dal dicembre 2019 a fronte di un match terminato 3-1.

Diretta/ Atalanta Spezia (risultato 3-1) streaming video tv: doppietta di Pasalic!

La squadra proprio di Sarri era andata avanti con Ronaldo al minuto 25, pareggiato da Luiz Felipe alla fine del primo tempo. Un rosso molto dubbio su Cuadrado alimentò polemiche e portò al vantaggio biancoceleste grazie a Milinkovic Savic. Il rigore sbagliato da Immobile sembrava spianare la strada del pari alla Juve, ma fu poi nel finale Caicedo a regalare ai suoi la gioia del doppio vantaggio. La Juve non vince a Roma dal 27 gennaio del 2019 una gara terminata col risultato di 1-2. I biancocelesti erano andati avanti all’ora di gioco per un autogol di Emre Can con la squadra bianconera in grado di pareggiare e vincerla nei minuti finali grazie a Cancelo e il solito Ronaldo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Immobile capocannoniere, Arnautovic è una sorpresa?

DIRETTA LAZIO JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LAZIO JUVENTUS: SFIDA COMPLICATA

Lazio Juventus, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sarri ritrova la Juve dopo il discusso esonero seguito allo Scudetto del 2020, l’ultimo vinto dai bianconeri, il nono di fila. Il tecnico sta impostando un nuovo ciclo in una Lazio che ha riguadagnato terreno prima della sosta ma che affronta il match con l’incognita Immobile: infortunatosi in Nazionale, il bomber proverà fino all’ultimo a recuperare per il big match.

Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote: il duello Vlahovic vs Tatarusanu

Assenze anche per Max Allegri con Dybala che difficilmente sarà della partita e il tecnico bianconero che proverà a puntare sulla coppia Morata-Chiesa per riguadagnare ancora terreno in classifica, dopo la vittoria in extremis sulla Fiorentina che ha arginato la crisi dovuta ai ko contro Sassuolo e Verona. L’8 novembre 2020 scorso Lazio e Juventus hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente a Roma, la Lazio ha vinto 3-1 in quello del 7 dicembre 2019 mentre l’ultima vittoria juventina all’Olimpico biancazzurri risale all’1-2 del 27 gennaio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Lazio Juventus, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA