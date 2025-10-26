Diretta Lazio Juventus, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Olimpico per l'ottava giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA LAZIO JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Lazio Juventus sarà una splendida conclusione per la giornata di Serie A: i biancocelesti potrebbero giocarsi il vantaggio del fattore campo, che non è solo simbolico se si pensa che nelle ultime dieci partite ci sono stati un paio di pareggi e per il resto ha sempre vinto la squadra che giocava in casa. L’ultima vittoria della Juventus allo stadio Olimpico risale al 20 novembre 2021, da allora in poi è cominciato il “dominio” del fattore campo.

Il pareggio è invece l’ipotesi più probabile pensando al trend recente delle due squadre: tre segni X nelle ultime quattro giornate per la Juventus, per di più seguiti dalla sconfitta a Como, per cui l’ultima vittoria è ancorai pazzo 4-3 del 13 settembre scorso contro l’Inter, mentre la Lazio ha pareggiato nelle ultime due giornate di Serie A. Partita evidentemente speciale anche per i due allenatori: Maurizio Sarri contro la Juventus ha raccolto appena quattro vittorie e tre pareggi in diciassette confronti, Igor Tudor invece contro la Lazio ha una vittoria, due pareggi e una sconfitta su quattro incroci.

Tutto questo però conta relativamente adesso: leggiamo le formazioni ufficiali, poi via alla diretta Lazio Juventus! LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri. JUVENTUS (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie; David, Vlahovic. All. Tudor (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LAZIO JUVENTUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lazio Juventus è un’esclusiva per gli iscritti a DAZN. Si potrà seguire dunque la partita in streaming senza andare allo stadio con l’applicazione o il sito ufficiale del servizio a pagamento. La diretta televisiva sarà disponibile per chi possiede una smart tv oppure per chi ha attivato il canale Zona Dazn 214 essendo anche abbonato a Sky.

TUDOR E’ ANCORA IN BILICO

Si comincia domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20:45 per la diretta Lazio Juventus. Presso lo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti vogliono continuare ad inanellare un altro risultato utile avendo evitato la sconfitta nelle ultime tre partite disputate in campionato. Il compito degli ospiti è invece quello di tornare a vincere.

I padroni di casa sono reduci da un successo e due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali maturato senza segnare sul campo dell’Atalanta. L’obiettivo sarebbe quello di migliorare l’attuale dodicesima posizione occupata con otto punti, gli stessi di Cagliari e Torino, ma il tecnico Sarri sta facendo del suo meglio con i giocatori che ha disposizione.

L’allenatore toscano ritrova quest’oggi la Vecchia Signora che ha guidato nella stagione 2019/2020 e curiosamente anche mister Igor Tudor, ora sulla panchina juventina, ha avuto modo di allenare i laziali nella seconda parte della scorsa annata, precisamente da marzo fino al mese di giugno del 2024.

Il croato però, a causa dei risultati ottenuti sino a questo momento, rischia di essere esonerato. La Juve arriva appunto dal KO in Champions League per 1 a 0 contro il Real Madrid ed anche in Serie A è stata sconfitta nella giornata precedente in trasferta per 2 a 0 dal Como. Bisognerà tornare ad assaporare i tre punti per pensare di continuare a lottare con le squadre che stanno più in alto.

DIRETTA LAZIO JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Juventus: possibile 4-3-3 in avvio per gli uomini di mister Sarri con Provedel fra i pali, Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares nelle retrovie, Guendouzi, Cataldi e Basic a centrocampo, Isaksen, Dia e Zaccagni nel tridente offensivo. Il modulo 3-4-2-1 dovrebbe invece essere quello impiegato dal tecnico Tudor per i bianconeri con Di Gregorio in porta, Gatti, Rugani e Kelly in difesa, Kalulu, Thuram, Locatelli e Cambiaso nel mezzo, Conceicao e Yildiz a supporto dell’unico attaccante vero e proprio che sarà David.

DIRETTA LAZIO JUVENTUS, LE QUOTE

I quattro punti di differenza in classifica sembrano essere determinanti nel decretare le quote relative all’esito finale della diretta Lazio Juventus dato che gli ospiti risultano essere favoriti. Per esempio secondo Sisal il segno 2 viene posto a 2.30 mentre il successo dei padroni di casa è invece quotato a 3.25, venendo quindi indicata come soluzione meno probabile. Il pareggio è un’eventualità più concreta ed è per questo che l’x è pagato a 3.00.